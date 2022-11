L’autista “perdona” i pastori 

“Rimetto la querela”. Questa la decisione, ieri in tribunale, di Gino Tanzi, professione autotrasportatore, al volante del camion bloccato all’uscita di Bonorva, il 13 febbraio del 2019, in piena protesta dei pastori per il prezzo del latte, e poi svuotato con lo sversamento per strada di una parte del carico, pari a circa ottomila litri. L’episodio avvenne sulla Carlo Felice mentre l’autoarticolato si dirigeva verso Golfo Aranci, per essere imbarcato insieme al suo contenuto, per conto di una ditta senese, in direzione Lucca.

La vicenda

Per quella vicenda sono imputati in sette, accusati di violenza privata e danneggiamenti. Ma proprio la prima accusa viene ora a cadere, anticipando in qualche modo il destino assegnato all’art. 610 dalla riforma Cartabia del processo penale, rinviata al 30 dicembre dal nuovo governo per l’entrata in vigore, che prevede sia solo rimettibile a querela e non più che si proceda anche d’ufficio. Davanti alla giudice Claudia Sechi e alle domande del pubblico ministero Andrea Giganti, Tanzi ha ripercorso gli avvenimenti della giornata di tre anni fa, e lo stop forzato che l’uomo, peraltro, ha voluto ricordare come un evento non isolato in quel periodo di forti tensioni. Coi tanti, “alcuni che sbraitavano, altri ragionevoli”, che procedevano al fermo delle autobotti con una manovra simile a quella descritta dal testimone: una macchina davanti e una dietro per costringere ad accostarsi.

Nessun riconoscimento

Stesso passaggio riferito dall’appuntato dei carabinieri, secondo teste dell’udienza, che, fuori servizio, assistette al blitz avvertendo i colleghi ma senza identificare i protagonisti dell’assalto. Lo stesso Tanzi non ha riconosciuto nessuna delle venti persone, presunte autrici dell’attacco, mostrategli in un fascicolo dai militari dell’Arma. Una affermazione ribadita ieri rispondendo alle domande degli avvocati Ivan Golme, Alberto Appeddu e Giancarmelo Serra.