Laurea in due anni: «E poi farò l’insegnante» 

«Ho sempre amato le materie umanistiche: in terza liceo ho iniziato ad apprezzare la letteratura latina. Seneca e Tacito hanno accompagnato la mia formazione. Ho imparato a studiare e ad avere capacità critica. Devo ringraziare la mia famiglia per avermi sempre sostenuta. I miei genitori mi hanno sempre detto di fare nella vita quello che sentivo più nelle mie corde. Ho seguito il consiglio».

«Non lo avevo pianificato ma sono contenta: ho “guadagnato” tempo rispetto alla tabella di marcia del piano di studi. Nessuna forzatura, semplicemente mi sono resa conto di reggere bene i ritmi universitari. Ho sempre studiato tanto e con costanza. Quasi senza accorgermene ho concluso in anticipo gli esami del primo anno. Perché aspettare? Ho chiesto un’autorizzazione all’Università per sostenere quelli successivi».

Come si raggiunge un obiettivo così importante così in fretta?

Ha la freschezza della sua età e le idee chiare di un’adulta: Giorgia Solinas, classe 2001, è da ieri una delle più giovani laureate d’Italia. Un primato condiviso con un giovane di Ascoli Piceno neodottore in fisica al Politecnico di Milano. Ad appena vent’anni, Giorgia ha discusso nell’ateneo cagliaritano la sua tesi in letteratura latina “Citazioni di Epicuro nell’Epistolario di Seneca”. Dolianova, suo luogo del cuore - come ama definirlo - è il paese in cui è cresciuta e dove vive con la famiglia. Dopo il diploma al liceo Dettori, l’iscrizione alla facoltà di Lettere classiche dell’Università di Cagliari, corso di laurea concluso in appena due anni.

Tanto impegno nello studio, questo, probabilmente, ha comportato molte rinunce?

«Non più di tanto. Sono una ragazza come le altre, esco con gli amici quando posso e mi piace prendermi cura di me stessa. Tutti i giorni mi sento con le mie amiche, anche solo per qualche minuto per scambiare due chiacchiere. Non sono un’aliena, lontana dalla vita sociale, sciatta e trascurata e col naso sui libri tutto il giorno».

Come hai vissuto la pandemia?

«Con i lockdown mi sono forse concentrata di più. Ho preferito restare in casa anche nei brevi periodi di riapertura per evitare di mettere a rischio la salute mia e dei miei cari».

Che cosa ti piace fare, nel tempo libero?

M«i piace essere informata: divoro giornali e leggo tanti libri, tutto quello che mi incuriosisce. Non guardo la televisione se non qualche serie di passaggio. A volte mi intrattengo anche con cose più leggere per spezzare la pesantezza di certe giornate. Evito i reality».

Che rapporto hai con i social, così presenti nella vita dei tuoi coetanei?

«Li uso anch’io, li trovo pratici se utilizzati intelligentemente e con attenzione. Sono su Instagram, mentre il mio profilo Facebook è momentaneamente sospeso».

Cosa vuoi fare “da grande”?

«Vorrei diventare un’insegnante. Una professione considerata “antica” da molti coetanei. Credo che sia uno dei lavori più importanti per la nostra società: da lì parte tutto».

