L’Aula resta off limits, così la minoranza  si collega dalla piazza 

Così all’inizio dei lavori, nel pomeriggio di giovedì, ha preso la parola il consigliere Alberto Corda che, in nome e per conto di tutta la minoranza, si è rivolto direttamente al presidente: «Volevo intervenire in merito alla richiesta che abbiamo formalizzato per poterci riunire all’interno dei locali», ha detto Corda. Per tutta risposta il presidente ha ribadito che la richiesta formale aveva già ottenuto una risposta ampiamente motivata. A quel punto è intervenuta Caterina Argiolas che, ha supporto della tesi della minoranza, ha incalzato lo stesso Massidda: «Vorrei rendere partecipe tutto il Consiglio della richiesta che è stata fatta al presidente da parte della minoranza», ha detto la consigliera prima di essere interrotta da Piergiorgio Massidda secondo cui la questione non poteva essere ammessa all’ordine del giorno.

La bagarre è iniziata già giovedì sera quando il Consiglio comunale di Monserrato si è riunito a distanza, come sempre da quando è iniziata la pandemia. Alle opposizioni, che da tempo chiedono di poter tornare a lavorare in presenza, si sono aggiunte anche le richieste partite dai banchi della maggioranza col consigliere Alessio Locci che ha dichiarato apertamente di preferire il Consiglio in presenza. Poco dopo anche Emanuela Ambu, pure lei in maggioranza, ha chiesto di tornare presto in aula. Ad accendere la miccia la richiesta dei consiglieri della minoranza recapitata giovedì mattina al presidente dell’assemblea Piergiorgio Massidda: una formale richiesta di potersi riunire tutti insieme in una sala del Consiglio, richiesta che però non è stata accolta da parte del presidente.

Da tempo chiedono di tornare alle sedute in presenza del Consiglio comunale. Per questo ieri, di fronte all’ennesimo diniego da parte del presidente dell’assemblea, i consiglieri di minoranza di Monserrato hanno deciso per protesta di collegarsi con i loro dispositivi digitali dalla piazza di fronte al Municipio. Una scena surreale, arrivata al termine di 24 ore convulse e ad alta tensione.

La bagarre

Il dibattito

La maggioranza

L’appello dell’opposizione non è però rimasto inascoltato. Poco dopo ha preso infatti la parola Alessio Locci, consigliere di maggioranza, che ha recentemente presentato le dimissioni da capogruppo non senza polemiche: «Chiedo a lei presidente quando ci potremo riunire finalmente in presenza», sono state le sue parole «perché, come altri consiglieri, ritengo questa una esigenza, ho difficoltà come altri ad ascoltare ed esprimermi come vorrei da remoto, inoltre ormai stiamo ricominciando ad andare a teatro, al cinema, alla partita e noi non riusciamo a riunirci in presenza per un Consiglio comunale». Assist subito colto da Emanuela Ambu, anche lei rappresentante della maggioranza che sostiene la seconda giunta Locci: «So che mi dirà che non è il momento ma io chiedo a lei, presidente, e al sindaco un impegno affinché rispettando le norme si torni alla presenza il più presto possibile».

La protesta in piazza

Si arriva così a ieri mattina quando, alla ripresa dei lavori, le opposizioni hanno inscenato la protesta: si sono presentati in Piazza Maria Vergine e hanno nuovamente chiesto di poter accedere all’Aula. «La mia richiesta è a nome di tutti i componenti della minoranza presenti», ha detto Andrea Zucca rivolgendosi al presidente Piergiorgio Massidda, «siamo fuori dal palazzo di Piazza Maria Vergine e ribadiamo la richiesta di poter entrare per poter svolgere il Consiglio in presenza». «La convocazione è stata notificata in videoconferenza e le regole valgono per tutti», ha risposto Massidda. A quel punto i consiglieri sono rimasti in piazza, seduti su una panchina, seguendo i lavori da remoto con i propri dispositivi portatili.

