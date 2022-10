L’aula è inadeguata, rinviata l’udienza del processo Grillo 

«Spostate il processo in un’altra sede, qui non si può celebrare»: agli avvocati di Ciro Grillo e dei suoi amici (Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, tutti accusati di stupro) le aule del Tribunale di Tempio non vanno bene. Mancano i microfoni e un maxischermo (videowall) per esaminare i contenuti multimediali (video, audio e foto) inseriti nel fascicolo sulla presunta violenza sessuale di gruppo del 17 luglio 2019. E manca anche un’aula attrezzata per le deposizioni in videoconferenza. Insomma manca tutto e i giudici, ieri mattina, hanno deciso che l’istruttoria dibattimentale non poteva andare avanti. Il collegio, presieduto dal magistrato Marco Contu, nel provvedimento di rinvio, segnala l’oggettiva difficoltà a svolgere le attività istruttorie in un’aula priva di attrezzature, audio e video, adeguati. Lo schermo bianco organizzato alla meno peggio, con dei fogli bianchi incollati sul muro (già comparso in un’altra udienza) non sarà più usato.

Dottoresse multate

Ma ieri l’udienza, calendarizzata da tempo, è naufragata anche per un’altra ragione. Tre testimoni chiave del processo non si sono presentate, si tratta delle dottoresse della clinica Mangiagalli di Milano che, per prime, visitarono la presunta vittima dopo lo stupro. Testi fondamentali del procuratore Gregorio Capasso, perché dalla clinica Mangiagalli partì la primissima denuncia sui fatti avvenuti a Porto Cervo, nella villetta della famiglia Grillo. Due dottoresse hanno fatto sapere di non poter essere presenti per improrogabili impegni di lavoro, una terza semplicemente non si è presentata. I giudici le hanno multate, 250 euro a testa, ritenendo che nessun legittimo impedimento sia stato comunicato al Tribunale di Tempio.

Processo caldissimo

Il caso Grillo, con il procedere dell’istruttoria, si è surriscaldato. Le difese da giorni chiedevano un rinvio dell’udienza di ieri, per l’indisponibilità (seri motivi di salute) dell’avvocato Andrea Vernazza (difensore di Ciro Grillo), ma il Tribunale ha ritenuto che la decisione sull’istanza potesse e dovesse essere presa solo in contraddittorio, in aula. Cosi l’udienza si è tenuta lo stesso. L’avvocato Alessandro Vaccaro (legale di Lauria) è ritornato subito alla carica con la questione (già sollevata dalla penalista Antonella Cuccureddu) dell’inadeguatezza dell’aula. Dove in effetti mancano tante cose, ma il problema è quotidiano a Tempio, come in tantissimi altri tribunali italiani. Basti dire che nella stessa aula sgradita ai legali di Grillo, è stato celebrato il processo sull’alluvione di Olbia (sei vittime, tra le quali due bambini), con due soli microfoni per almeno una trentina di avvocati. Il primo giorno del dibattimento, venne sistemato un secchio in mezzo all’aula perché pioveva dal soffitto. Il fatto è che da ieri il processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa milanese di 20 anni, è entrato in una fase delicatissima e le difese pretendono che ogni parola, ogni atto istruttorio siano adeguatamente esaminati dai giudici e dalle parti. Così, alla fine, il Tribunale ha deciso di rinviare tutto al prossimo 16 novembre. Dentro il palazzo di Giustizia di Tempio, un dipendente, sorridendo, dice dell’avvocata e legale di parte civile nel caso Grillo, Giulia Bongiorno: «Speriamo che diventi ministro della Giustizia, così ci compra i microfoni».