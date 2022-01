Latte vaccino, guerra sui prezzi 

Il provvedimento sottoscritto lo scorso novembre punta a un sostegno del reddito degli allevatori in questo momento di emergenza dovuto all’aumento dei costi di produzione: energia, carburanti e materie prime. L’intesa introduce un “premio emergenza stalle”, pari a 3 centesimo al litro. Sarà possibile un’ulteriore integrazione di 1 centesimo, che potrà essere riconosciuta dall’industria di trasformazione o dalle cooperative nel caso in cui non si raggiungesse la soglia massima di 41 centesimi al litro.

La trattativa raggiunta per il prezzo del latte vaccino alla stalla tra le organizzazioni agricole, le cooperative, le industrie e la grande distribuzione per la salvaguardia degli allevamenti italiani non convince Confagricoltura Sardegna. Con l’accordo di filiera, valido fino al 31 marzo 2022, gli allevatori potranno raggiungere il prezzo di 41 centesimi di euro al litro, Iva esclusa, ma per l’associazione sarda questa cifra «non è sufficiente per le aziende sarde, condizionate anche dall’insularità».

Dubbi

Il provvedimento sottoscritto lo scorso novembre punta a un sostegno del reddito degli allevatori in questo momento di emergenza dovuto all’aumento dei costi di produzione: energia, carburanti e materie prime. L’intesa introduce un “premio emergenza stalle”, pari a 3 centesimo al litro. Sarà possibile un’ulteriore integrazione di 1 centesimo, che potrà essere riconosciuta dall’industria di trasformazione o dalle cooperative nel caso in cui non si raggiungesse la soglia massima di 41 centesimi al litro.

«Le esigenze nelle stalle dell’Isola sono molto diverse e quindi i costi di produzione molto più alti rispetto alle altre realtà della penisola», afferma il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele. «Le aziende sarde devono affrontare la stangata dell’insularità. Un peccato originale con cui fare i conti nel momento in cui arrivano le merci e, se va bene, quando riprendono il mare. Nonostante questa condizione di crisi, riusciamo ancora a mantenere margini di competitività che con l’ultimo aumento dei prezzi rischiano di svanire».

I numeri

Nelle circa 250 stalle presenti in Sardegna vengono allevati oltre 55mila capi e poco più del 90% di queste imprese opera nell’oristanese. Negli ultimi anni sono stati raccolti in media 205 milioni di litri di latte a stagione, per un giro d’affari che con l’indotto si aggira sui 500 milioni di euro. Circa il 50% di cereali e mangimi consumati dai bovini arriva da fuori regione. Nel 2021, nel giro di pochi mesi, tali materie prime sono aumentate fino al 50%.

«I tavoli sul Pnrr – conclude Mele – dovrebbero portare la politica regionale e nazionale ad affrontare con coraggio la criticità esistente che rischia di far collassare le esperienze di impresa virtuose esistenti e di ostacolare quelle sul nascere».

