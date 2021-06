Latte e pecorino a prova di Covid 

Le proteste dei pastori nel 2019 e il latte versato per strada contro i prezzi da fame concessi dall'industria casearia sembrano soltanto un lontano ricordo. Eppure, se oggi il comparto ovicaprino festeggia quotazioni record per materia prima e pecorino Romano, lo si deve con tutta probabilità alla rabbia e alla testardaggine di centinaia di allevatori che all’epoca richiamarono la luce dei riflettori per rivendicare un’equa remunerazione per il loro lavoro.

Un sacrificio collettivo che a due anni di distanza, a leggere le stime per la stagione 2020/21 redatte dal Centro studi agricoli, sembra ampiamente ripagato, soprattutto alla luce di una crisi economica mondiale che non è riuscita a penalizzare pesantemente il settore.

Le cifre

I dati elaborati dal Csa si limitano ovviamente a stimare l’andamento di una stagione che sta volgendo al termine, e che sebbene in mancanza di dati definitivi può già considerarsi più che positiva: «Il comparto ovicaprino regionale può guardare al futuro con più ottimismo – ha confermato il presidente Tore Piana – il prezzo medio di vendita del pecorino Romano Dop è infatti oggi di circa 8,65 euro al chilogrammo, il prezzo migliore degli ultimi sei anni e, nonostante l’emergenza sanitaria, esistono le condizioni per poter garantire agli allevatori un prezzo del latte ovino di 1,15 euro al litro, ben oltre l’acconto di 0,80 pagato sino a oggi».

Piana però non dimentica le criticità ancora esistenti: «Servono misure e azioni urgenti strutturali serie. In questo periodo abbiamo infatti registrato l’assenza della politica regionale, dei tavoli di filiera e dell’Organismo Interprofessionale riconosciuto Oilos».

Futuro da tutelare

L’ottimismo del comparto è condiviso dalla Coldiretti locale, che non vuole però cantare vittoria troppo presto: «Non è ancora tempo di bilanci definitivi – sottolinea il presidente regionale, Battista Cualbu –, ma siamo comunque soddisfatti per l’incremento dei prezzi in un periodo così critico come quello della pandemia. Ciò non deve però impedirci di proseguire su questa strada e scongiurare nuove oscillazioni di prezzo che non permettono agli allevatori di investire con lungimiranza. Inoltre, molte altre novità ci aspettano, tra cui le nuove norme di contrattazione a cui dovranno sottostare le industrie trasformatrici, garantendo pagamenti al litro non al di sotto di quelli di produzione e maggiori tutele per i produttori».

Tuttavia, è il capitolo dell’instabilità dei prezzi a preoccupare: «Lo strumento per calmierare il sistema c’è già ed è tutto sardo», ricorda il direttore regionale di Coldiretti Luca Saba. «È il bando indigenti ad economia circolare creato da noi in pieno lockdown con la condivisione di tutta la filiera: produttori, Consorzi di tutela e Regione. Lo scorso anno sono stati stanziati 5 milioni di euro per l’acquisto di pecorini da destinare agli indigenti dell’Isola. Soldi sardi spesi in Sardegna che consentiranno di spostare la produzione del latte in pecorini diversi dal Romano».

