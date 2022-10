Latte Dolce, rischio a Ossi  

Oggi l’Eccellenza torna in campo con le gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. In programma, alle 16, Tharros-Villacidrese, Monastir-Carbonia e Ossese-Latte Dolce e, alle 17, Taloro Gavoi-Budoni.

A Ossi arriva la fresca capolista d el campionato, il Latte Dolce, che sabato scorso ha battuto e sorpassato il Budoni. Un impegno duro per la prima della classe. l’Ossese, infatti, attraversa un buon momento segnato da quattro vittorie nel finale che hanno fruttato il balzo in terza posizione.

A Oristano, sfida tra ex nobili. I biancorossi di Giampaolo Murru hanno ritrovato il successo il campionato. La Villacidrese è reduce dal pari con la Ferrini. Due compagini che hanno dimostrato di potersi ritagliare un ruolo da protagoniste.

Momento difficile per il Monastir in campionato, ultimo con un punto. Spera che dalla Coppa possa trovare il rilancio. Il Carbonia però venderà cara la pelle. Il Taloro, che domenica ha riposato, riceve un Budoni desideroso di riscatto.

Una Coppa dura

«L’Eccellenza – commenta l’allenatore della Tharros, Giampaolo Murru - è un campionato molto incerto: due grandi favorite, Budoni e Latte Dolce, costruite per vincere. Altre squadre, come l’Ossese e la Villacidrese, ugualmente molto forti, con giocatori di assoluto talento. La Coppa Italia si annuncia ugualmente molto dura: a lungo andare pesa e, come, su chi la gioca. A mio avviso la fatica, andando in campo domenica e mercoledì, si farà sentire». Come andrà a finire Tharros-Villacidrese? «Non faccio un pronostico: ricordo che queste sono gare che si giocano in 180 minuti, come dire che andremo in campo pensando anche al ritorno. La Tharros giocherà senza alcuni titolari. Fra questi, Tetè e Lai: questo non mi preoccupa. Ho sempre fiducia su chi scende in campo. La Villacidrese è una delle squadre più brillanti con in più il bomber Palermo. Sarà una gara da seguire».

Il Budoni gioca a Gavoi contro il Taloro. La squadra di Cerbone è chiamata a riscattare anche i 4 gol subiti dal Latte Dolce? «A volte si prendono tanti gol anche a sorpresa – dice ancora Murru – ma per me, il Budoni resta una grandissima squadra». Oggi sicuramente il compito più difficile è quello che attende proprio il Latte Dolce a Ossi. «La squadra sassarese -sottolinea Murru – ha il pronostico dalla sua. L’Ossese resta temibile. Una squadra da affrontare con determinazione. Lo stesso Monastir che ospita il Carbonia vale più di quanto non dica la sua classifica in campionato: per il Carbonia sarà dura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata