Latte Dolce, punti pesanti  

Latte Dolce 2

Muravera 1

Latte Dolce (4-3-3) : Carboni; Pireddu (41' st Salvaterra), Patacchiola, Cabeccia, Bilea (47' st Piga); Cassini (34' st Medico), Tedde, Palombi (44' st Palmas); Bartulovic (17' st Altea), Grassi, Cannas. In panchina Carta, Di Marco, Taveri, Piredda. Allenatore Scotto.

Muravera (4-3-3) : Guarnieri; Cadau, Vignati, Moi (10' st Saba), Loi; Dammaco (10' st Moran), Arvia (10' st Nurchi), Floris (40' st Origlio); Mereu (10' st Del Gaudio), Mancosu, Piroddi. In panchina Floris, Rossi, Garau, Atzei. Allenatore Loi.

Arbitro: Poletti di Crema.

Reti: nel primo tempo 16' Palombi; nel secondo tempo 5' Bartulovic, 30' Mancosu (r).

Note: espulso al 36' st Cadau per doppia ammonizione, Ammoniti Bartulovic, Moi, Floris, Tedde, Saba, Cadau, Vignati, Pireddu, Origlio. Recupero 2' pt– 4' st.

Sassari. Giovane, magari non abbastanza concreto, ma intanto il Latte Dolce mette a segno la vittoria sul Muravera, che si sveglia tardi. Finisce 2-1 al “Vanni Sanna” dopo una gara scoppiettante. Squadre speculari nel 4-3-3, sassaresi che per tre quarti di gara hanno prodotto buone giocate. E nell'arco dei 90 minuti si sono viste le varianti tattiche che vuole il tecnico Scotto, che ha giocato pure col trequartista dietro le due punte e infoltito poi il centrocampo. Il Muravera deve fare mea culpa per un approccio troppo morbido che le è costato la gara anche se nel finale ha saputo premere per cercare il pari, pure dopo l'inferiorità numerica.

Il primo tempo

Ad aprire le ostilità è il capitano di casa Cabeccia con una punizione da sinistra al 5' che sorvola barriera e traversa di neppure mezzo metro. Il Muravera ha due fiammate: Mancosu pescato bene in area al 10' ha due difensori addosso ma riesce a girarsi e tirare, però un difensore devia. Due minuti dopo punizione di Dammaco sotto la traversa che Carboni respinge. Al 16' il Latte Dolce passa: palla sul centro-sinistra a Palombi che con una rasoiata la mette angolatissima a sinistra dove il portiere Guarnieri arriva solo con la punta delle dita. La squadra di Scotto va vicina al raddoppio al 22' con Cannas, ma la difesa ci mette una pezza.

Il secondo tempo

Ci vogliono appena 5 minuti perché i padroni di casa raddoppino. Accelera Grassi sul corridoio centrale e serve Bartulovic che entra in area e con un diagonale più preciso che potente entra nel marcatore. Loi effettua addirittura quattro cambi al 10' per provare a risalire la china. Alla mezzora della ripresa il Muravera in gol, Piroddi da destra mette in mezzo e sul tiro di Nurchi colpisce con la mano Pireddu. Mancosu trasforma spiazzando Carboni. Al 79' Cadau viene espulso per doppia ammonizione. Un minuto dopo spreca Cannas che fa tutto bene in area ma poi sbaglia il tiro da pochi passi. La rete dà coraggio al Muravera e toglie qualche sicurezza al Latte Dolce che si abbassa troppo. Nurchi all'88' riceve va dentro a sinistra e tira ma da posizione troppo defilata: blocca Carboni. Ancora il portiere nel recupero esce su un lancio lungo per Origlio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata