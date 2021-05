Latte Dolce, è quasi festa 

Latte Dolce 2

Torres 0

Latte Dolce (4-3-3) : Garau, Mukaj, Pertica (24’ st Piga), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (38’ st Marcangeli), Pisanu (27’ st Gianni), Scotto (38’ st Palmas), Calì (24’ st Tuccio), Grassi. In panchina Urbietis, Piredda, Patacchiola, Pulina. Allenatore Fossati.

Torres (4-4-2) : Doumbouya, Melli, Bilea, Schiaroli, Pinna, Likaxhu, Ponsant (15’ st Fois), La Vigna, Cristaldi (24’ st Tedesco), Origlio (36’ pt Prosi, 40’ st Mastromarino), Pinna 15’ st Battista). In panchina Frasca, Vavassori, Bianco, Mastromarino, Fadda. Allenatore Giorico.

Arbitro : Bracaccini di Macerata

Reti : 9’ pt Antonelli, 30’ st Gianni.

Note : espulso al 25’ st il vice allenatore Deliperi. Ammoniti Likaxhiu, Prosi.

Sennori. Il Latte Dolce ipoteca la salvezza nella stracittadina che inguaia la Torres. A Sennori finisce 2-0 per la squadra di Fossati, ora a +9 dal penultimo posto dove c’è un terzetto con la Torres, raggiunta dall’Afragolese che stava vincendo contro il Monterosi, neopromosso in serie C.I rossoblù di Giorico si sono presentati senza alcuni giocatori e durante la gara hanno perso Origlio (botta a un fianco, è stato portato in ospedale per una lastra) e Prosi.

La gara

Il Latte Dolce parte al galoppo: subito Kone su cross da sinistra di Scotto, ottima risposta del giovanissimo Doumbouya. Sul corner da destra Antonelli non inquadra la porta. Prova generale per il gol: al 9’ il difensore del Latte Dolce calcia al volo e fa 1-0.La difesa di casa fa buona guardia, la Torres ci prova solo con Ponsat (stafflata al 30’ con risposta di Garau) e con un’incursione di Melli stoppata da Cabeccia.Nella ripresa Latte Dolce più propositivo e raddoppio inevitabile: al 30’ Gianni chiude la gara.

27

I punti

di Torres, Nola e Afragolese, il terzetto al penultimo posto