Latte Dolce a valanga  

Monastir (4-4-2) : Atzori, Aramu, Selva, Curreli, Secci; Milia (23’ st Laghrib), Rinino, Poddesu (36’ st Carollo), Pilloni; Floris (42’ st Pulcrano), Sylla. In panchina Firinu, Onnis, Lai, Biondi, Melis, Jerrari. Allenatore Madau.

Latte Dolce (4-3-3) : Panai, Pireddu, Cabeccia, Russu (28’ st Serra), Tuccio, Saba, Piredda, Olivera (39’ st Salaris), Scognamillo (31’ st Grassi), Celin (42’ st Sanna), Marcangeli (23’ st Piga). In panchina Congiunti, Canu, Cossedu, Muglia. Allenatore Giorico.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 12’ Cabeccia, nella ripresa 2’ Cabeccia, 11’, 41’ Celin, 17’ Floris, 27’ Piga, 46’ Pilloni.

Note : ammonito Poddesu; recupero 1’ st.

Ancora una grande prestazione e tanti gol per il Latte Dolce, che si prende la vetta della classifica in solitaria sfruttando la sconfitta di sabato del Budoni a San Teodoro. Niente da fare per il Monastir, rimaneggiato per le tante assenze: squalificati Esposito e Sanna, infortunati Basciu, Ligas, Magno, Mudu, Melis e Onnis (gli ultimi due in panchina per numero) più Moio Pace allontanato per motivi disciplinari. Il Latte Dolce passa al 12’: angolo di Piredda, difesa del Monastir troppo schiacciata e Cabeccia raccoglie il cross arretrato segnando con un tiro a incrociare. Risposta di casa al 39’, con una conclusione di Rinino murata e il sinistro sulla ribattuta di Poddesu a lato. Poco dopo Floris si gira e con un bel sinistro va vicino all’incrocio, stessa cosa al 45’ su sponda di Sylla.

Secondo tempo

Due minuti della ripresa e il Latte Dolce raddoppia, in fotocopia rispetto allo 0-1: angolo di Piredda battuto stavolta al limite, sempre per Cabeccia che controlla senza opposizione e incrocia facendo doppietta con l’aiuto del palo. Sfiora poi il tris Scognamillo, con un tiro-cross da destra che quasi finisce sotto la traversa. Lo 0-3 è rimandato all’11’, su traversone del debordante Cabeccia spinge in rete Celin da due passi. Il Monastir ha un sussulto e accorcia al 17’, con Panai (18 anni oggi) che non trattiene la palla e Floris tocca quanto basta per fare gol. Latte Dolce ancora a segno al 27’, bella azione a liberare Piga a sinistra per il destro a giro sul palo opposto. Alla mezz’ora altra ottima giocata sassarese, cross a centro area e sponda di Scognamillo per il tiro di Saba alto di poco. Quest’ultimo al 41’ serve al limite Celin, gran dribbling su Floris e tocco di punta a superare Atzori per la doppietta personale, la seconda del Latte Dolce. Un minuto dopo Saba cerca la gloria personale con un destro a lato di un soffio. Appena oltre il 90’ Pilloni supera Serra e segna solo davanti a Panai. Poi arriva il triplice fischio.

