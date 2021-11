«L’Ats diventa Ares ma non risolverà la carenza di medici» 

Il cammino della riforma che trasformerà Ats in Ares procede secondo i tempi e dal 1° gennaio prossimo rinasceranno le otto Asl. Nessun problema di risorse economiche, che saranno distribuite secondo il tradizionale metodo della proporzione in base agli abitanti, ma non risolverà il problema dei problemi: il reperimento di personale medico. A comunicarlo è stato Attilio Murru, direttore amministrativo Ats, ai sindaci ogliastrini durante la conferenza socio sanitaria convocata per discutere dei nodi in Ogliastra, tra territorio e ospedale.

Le carenze

I problemi sono noti e comuni a molte aree dell’Isola. La carenza di personale medico costringe le unità operative a lavorare sempre sul filo del rasoio, punti guardia che in alcuni paesi rimangono scoperti perché mancano 34 titolari, costringendo il distretto a tamponare con trimestrali e turni volanti. Unica nota positiva, l’arrivo, tanto atteso, di una nuova oncologa, dopo che per mesi il servizio è stato retto da un unico specialista. Per il resto, ancora il numero dei posti per iscriversi alla facoltà di medicina è limitato e a poco, o comunque non nel breve periodo, serve l'aumento delle borse di studio regionali, visto che sono pochi i medici che possono accedervi. Per il breve periodo, potrebbero dare una boccata d’ossigeno - anche se il numero non è comunque sufficiente a sopperire a tutte le criticità - i circa settanta medici sardi che lavorano nella Penisola che hanno manifestato la loro disponibilità a tornare a casa con la mobilità, nulla osta delle aziende di riferimento permettendo.

Le critiche

Il consigliere regionale Salvatore Corrias, anticipando il Piano regionale dei Servizi sanitari ai presenti, ha sottolineato «l’architettura organizzativa della sanità che questo piano tratteggia, definita nei dettagli e densa di buoni propositi: si scontra con la dura realtà, che è tale soprattutto almeno su due punti. Nel nostro presidio ospedaliero permane, purtroppo, nonostante la disponibilità e l’abnegazione dei nostri operatori, la cronica mancanza di medici specialisti, tanto che molti reparti continuano ad essere privati di un servizio stabile e continuativo; nei nostri paesi mancano i medici, i pediatri e le guardie mediche. Non si possono più tenere in stallo le graduatorie e perpetrare i ritardi burocratici nell’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria: è necessario attribuire subito le titolarità per il 2019-2020 e bandire quelle del 2021. Non bastano le buone intenzioni per il futuro, occorre che il governo regionale trovi le soluzioni per i problemi del presente».