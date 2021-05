L’atroce martirio di Padre Zirano nella Algeri del 1603 

Algeri come Gerusalemme, ma sedici secoli dopo. La stessa sconvolgente “via crucis”, per le strade affollate e vocianti del suq, ribollente di frastuoni e di odori penetranti, indifferente alla tragedia che si consuma nei suoi vicoli. Francesco Zirano, frate francescano, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, muore il 25 gennaio del 1603 proprio come Gesù di Nazareth, insultato e deriso, condotto a colpi e sputi fuori dalla città. Ma se, fra tutte le condanne a morte, quella della croce sembrava non dover conoscere rivali, a leggere le testimonianze di questa raccapricciante esecuzione, troviamo la conferma di un’orribile smentita.

Scorticato vivo

«Scavata una buca di mezzo metro», racconta padre Umberto Zucca, il francescano che ha raccolto l'imponente materiale che ha consentito la conclusione della causa di beatificazione di padre Zirano, «viene deposto il corpo, nudo, con le braccia distese e le mani legate, ciascuna a un palo fissato alla sua destra e alla sua sinistra, tanto da apparire una croce ben piantata». Corpo che sarà poi aperto e scuoiato e la pelle del martire ricucita, riempita di paglia ed esposta in forma di croce su una delle porte più frequentate di Algeri fino a che, trascorsi molti mesi, il vento e la pioggia la butteranno giù.

Il cugino schiavo

Il settimo volume della collana “Beati, Venerabili e Servi di Dio - I santi della porta accanto”, in distribuzione domani con il quotidiano, ha come protagonista un frate francescano, padre Francesco Zirano. A conferma, come ebbe a scrivere Francesco Alziator, che in Sardegna «la santità è francescana». Nato a Sassari intorno all’anno 1564, a ventidue anni fu ordinato sacerdote. Al rito era presente il cugino Francesco Serra, anche lui francescano che, nel 1590, venne rapito dai corsari turchi sbarcati in Sardegna e fatto schiavo in Algeria. Ed è proprio nel tentativo, fallito, di riscattare il cugino che il Beato sarà incarcerato e condannato a morte.

Primo martire sardo

Francesco Zirano è il primo martire sardo dell’epoca moderna a essere elevato dalla Chiesa alla gloria degli altari. Dopo essere stato spogliato dei suoi abiti, il religioso francescano viene rivestito di una ampia camicia e, con una catena al collo, scortato oltre la porta di Babason in una sorta di via della croce che attraversa la strada centrale di Algeri, detta “del mercato”. Il beato padre procede tra insulti e percosse, fino alla fine. «Nelle tue mani, Signore...», le ultime parole.

La causa di beatificazione

Dovette passare oltre un secolo dalla morte perché fosse avviata, nel 1731, la causa di beatificazione ad opera dei Frati Minori Conventuali. E trascorsero più di altri due secoli fino a che, il 22 settembre 1990, in Santa Maria di Betlem a Sassari si celebrò la seduta pubblica di apertura del processo informativo sul martirio e fama del martirio del frate martire ad Algeri. La Congregazione delle Cause dei Santi, con il decreto del 3 giugno 1992, riconobbe la validità giuridica dell’inchiesta diocesana e solo il 4 marzo 2003 i Periti storici si pronunciarono all’unanimità sulla eroicità della fede di padre Zirano considerando vero martirio la sua morte. Il solenne rito di beatificazione, presieduto dal cardinal Angelo Amato, Prefetto della Sacra Congregazione delle Cause dei Santi, si è svolto a Sassari, il 12 ottobre del 2014, concelebranti i vescovi della Sardegna e il ministro generale dei frati Minori Conventuali, famiglia religiosa del nuovo Beato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo fra Nicola, suor Maria Gabriella Sagheddu, Edvige Carboni, suor Nicoli, Maria Cristina di Savoia e Antonia Mesina, quello dedicato al martire francescano sassarese è il settimo volume della collana dedicata a “Beati, venerabili, servi di Dio – I santi della porta accanto” scritta da Paolo Matta per la Biblioteca dell’identità de L’Unione Sarda