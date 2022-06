L’Atletico Uri si prende la salvezza 

I tempi regolamentari Al 21', corner di Zonfrilli dalla destra e Niang, da due passi, incorna oltre la traversa. Al 43', l'Atletico perde palla sulla propria trequarti, viene innescato Camilli che di destro calcia verso il primo palo, ma Atzeni vola e devia in angolo. Allo scadere del tempo, la prima vera palla-gol dell'Atletico è la più ghiotta: Ravot cambia gioco per Olmetto, cross dalla sinistra, Calaresu gira sottomisura, ma non trova la porta da ottima posizione. Al minuto 87, punizione di Mainardi da posizione centrale e palla sul fondo. A poco dal 90', parapiglia tra le panchine: l'arbitro espelle Bah e il massaggiatore urese. Si va ai supplementari.

Dopo oltre 130' di battaglia sportiva, i giallorossi pareggiano 0-0 in casa contro l'Insieme Formia e in virtù della miglior posizione in classifica al termine della regular season mantiene la categoria, mentre i laziali retrocedono mestamente in Eccellenza.

Uri. Ore 18.44: l'Atletico Uri resta in Serie D.

Atletico Uri (3-4-3) : Atzeni; Brizzi (2' sts Melis), Jah, Fadda; Ravot (2' sts Cardone), Loru, Piga, Olmetto; Bah (30' st Scanu), Altolaguirre (20' st Demarcus), Calaresu. In panchina Argiolas, Carboni, Delizos, Di Paolo, Mari. Allenatore Paba. Insieme Formia (4-4-2) : Mancino; Iorio, Ioio, Tordini, Gentile (1' sts Zizzania); Niang (38' st Visconti), Gargiulo, Mincione (8' pts Di Biase), Di Vito (22' st Simonetti); Zonfrilli (38' st Mainardi), Camilli. In panchina Palladino, Pelypenko, Pirolozzi, Ferretti. Allenatore Starita. Arbitro : Ramondino di Palermo. Note : angoli 8-2 per il Formia. Espulsi Bah, Scanu e Mancino. Ammoniti Jah, Piga, Fadda, Calaresu e Atzeni, Iorio, Zonfrilli e Di Biase. Recupero 2' pt + 4' st + 2' pts + 2' sts.

Emozioni supplementari

Gli animi si accendono ulteriormente e al termine del primo tempo supplementare nuovo capannello: Scanu e Mancino vanno testa a testa e poi a terra: rosso per entrambi. Il secondo portiere Zizzania subentra al difensore Gentile. In avvio di secondo tempo, Demarcus si invola verso la porta ospite e centra il palo. Al 118', Calaresu allarga per Loru, che calcia alto. Allo scadere, su azione d'angolo, anche Zizzania va a saltare: l'ultimo tocco è di Iorio, ma Atzeni blocca a terra: è festa giallorossa.



