L’atleta batte il diabete e la sclerosi 

Il diabete e la sclerosi multipla non fermano la forza di volontà del 51enne Marco Sebis che oggi a Francoforte parteciperà all’Ironman. Una gara dura per qualsiasi atleta dal momento e ancora di più per l’atleta della società “Fuel triathlon” che, nonostante questa doppia diagnosi, trova il coraggio di mettersi in gioco in una gara che comprende 3,86 chilometri di nuoto, 180,26 chilometri in bicicletta e 42,195 chilometri di corsa.

Lo spirito

«Per me - racconta con emozione l’atleta allenato da Nicola Sessini - è un sogno che si realizza. Dovrò fare i conti con la sclerosi che ho scoperto più di cinque anni: soprattutto nel correre la gamba sinistra mi fa soffrire a tratti. Per arrivare a quest’appuntamento sportivo mi sto allenando da nove mesi. La vita è un po’ una corsa ad ostacoli ma bisogna rialzarsi quando si cade. Con me ci sarà mio figlio Nicola e mia moglie Giuliana oltre agli organizzatori».

La filosofia

Sebis, dipendente della storica fonderia, ha avuto la conferma della sclerosi multipla nel 2016 ma guarda sempre al futuro sempre senza piangersi addosso: «Vivo giorno dopo giorno, pratico sport da una vita e questo dimostra che tenersi in forma fa bene e tiene la mente lontana dai pensieri della malattia. Non mi voglio porre limiti e voglio continuare a sognare con il sostegno della mia famiglia e degli amici. In questa gara avrò ai distanza il sostegno di tantissime persone a partire dagli amici dell’Avis di San Gavino. nella mia tuta è presente il logo come invito alla donazione di sangue». La grinta e la voglia di vivere di Sebis sono straordinari: «Sono molto testardo, quando mi metto in testa di fare una cosa arrivo fino in fondo. Lo sport permette di darsi obiettivi e mi aiuta a combattere la malattia. Anni fa ho iniziato a vedere video sull’ironman ed ho pensato di mettermi in gioco».