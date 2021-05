L’Atene sarda risolleva il sipario  

«Una liberazione. Al Man riapriremo con la mostra di Lisetta Carmi, martedì prossimo. Non vediamo l’ora di ripartire, di mettere da parte questo periodo difficile». Eliana Brotzu fa il conto alla rovescia, coccola quell’eccellenza museale votata all’arte contemporanea che per questa donna di Barbagia ha il sapore della seconda casa. Da Nuoro a Orani, passando per Mamoiada, il copione non cambia, cresce l’attesa. I luoghi della cultura preparano la ripartenza, complice una Sardegna che si tinge di giallo e dispensa buonumore. «Il Teatro Eliseo di Nuoro riaprirà le porte al pubblico, domenica 23 maggio, dopo oltre un anno dalle prime chiusure», fanno sapere invece da Sardegna Teatro.

Atene sarda

È una definizione conquistata negli anni, una sorta di caposaldo per una città da sempre improntata all’arte e alla cultura. Il Nobel Grazia Deledda impreziosisce, aiuta ad alimentare quella visione generalizzata di una città che ripone tantissimo nel cosiddetto turismo culturale. Ecco perché Nuoro vuole di nuovo svelare i suoi tesori, quelle strutture museali che alimentano l’economia locale e che nel recente passato hanno permesso di accogliere considerevoli flussi turistici, soprattutto nella stagione estiva. «La nostra speranza è che si possa riprendere a operare senza interruzioni - afferma Eliana Brotzu, dal museo Man - La mostra di Lisetta Carmi è davvero incantevole, merita di essere visitata e ammirata da un grande numero di persone. Per il momento è stata solo pesantemente penalizzata dalle continue chiusure, da un periodo davvero difficoltoso».

Aperture in sicurezza

La zona gialla sa di conquista, senza dubbio. Dai musei del territorio, però, il coro è unanime: «Siamo pronti ad accogliere i visitatori, con tutte le cautele». Come dire, le settimane in zona bianca hanno inferto una sonora lezione e fatto comprendere quanto sia importante non abbassare la guardia. «Ingressi contingentati, dispositivi di sicurezza, controllo della temperatura e igienizzanti per le mani: niente sarà lasciato al caso», assicurano dal museo Man di Nuoro. Non solo arte moderna. Per gli amanti della tradizione, a Nuoro la prossima settimana dovrebbero riaprire anche le due strutture museali gestite dall’Isre, ovvero Casa Deledda e l’Etnografico. La data definitiva emergerà dall’incontro in programma domani.

Oltre la città

Ancora poche ore, poi anche Mamoiada e Orani riapriranno i loro scrigni. Dalle maschere della tradizione al tempio di Costantino Nivola il passo è breve, l’approccio accomuna. «Noi riapriremo martedì ed era ora - dice Mario Paffi, responsabile del museo mamoiadino - Siamo pronti anche per il fine settimana, su prenotazione. Apriremo le sale alle visite guidate, con comitive di massimo 20 persone. Vogliamo dare un messaggio di speranza anche a tutte le attività economiche che sono collegate al turismo culturale». Dunque, si punta ad accogliere il visitatore esigente, innamorato delle zone interne. Al Museo Nivola di Orani la scena sarà tutta per l’estro di Peter Halley, per la mostra dai mille colori Antesteria.