L’Atalanta non si ferma più 

Atalanta (4-3-1-2) : Gollini 6; Hateboer 6.5, Romero 7, Palomino 6, Gosens 5.5 (14' st Djimsiti 6); De Roon 6, Freuler 6.5, Pessina 5.5 (14' st Pasalic 6.5); Malinovskiy 6.5 (14' st Ilicic 5.5); Muriel 7 (21' st Miranchuk 6.5), Zapata 6.5 (44' st Lammers sv). In panchina: Sportiello, Rossi, Caldara, Ruggeri, Maehle, Sutalo, Kovalenko. Allenatore: Gian Piero Gasperini 7.

Benevento (4-3-1-2) : Montipò 6; Tuia 5, Glik 5.5, Caldirola 4.5, Barba 5.5 (28' st Letizia 6); Dabo 5, Volia 5.5 (13' st Ionita 5.5), Hetemaj 6 (28' st Depaoli 6); Improta 5.5; Lapadula 5.5, Gaich 5 (13' st Caprari 5.5). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Sanogo, Diambo, Di Serio, Insigne. Allenatore: Filippo Inzaghi 5.

Arbitro : Massa di Imperia 6.5.

Reti : 22' pt Muriel; 23' st Pasalic.

Note : espulso: Caldirola, al 37' st, per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tuia, De Roon, Barba, Ionita, Ilicic. Angoli: 7-5 per l'Atalanta. Recupero: 1'; 3'.

Bergamo. L'Atalanta conserva la seconda piazza a discapito di un Benevento alla ricerca del miracolo per issarsi dal terzultimo posto nelle ultime due prove col Crotone e un Torino ancora in bilico. Ma quanta fatica per rompere il ghiaccio al 22' sull'asse Malinovskyi-Muriel e anche per raddoppiare con Pasalic verso metà della seconda frazione. Due sole le chances nella prima metà del primo tempo, tra 7' e 8', con Pessina a girarsi dall'area (a lato) supportato da Romero e Muriel sull'onda lunga del primo corner e Zapata a strozzare il sinistro sul la di Gosens poco oltre il limite. Quindi l'azione del vantaggio, con l'accentrato ucraino a restituire palla al capocannoniere atalantino (22 in A, 26 in stagione) per il tocco sotto pressoché di punta ad anticipare l'uscita del portiere.

Se metà gara si chiude a 2'30" dall'intervallo con la doppia occasione Gosens-Zapata sul filtrante basso dalla trequarti dell'assistman dell'1-0, col colombiano a servire il tedesco stoppato da Glik e incapace di insaccare sulla ribattuta, la ripresa inizia subito con un paio di invenzioni di Muriel, che punta di mancino chiamato da Gosens il primo palo difeso da Montipò ed esplode un destro pretenzioso (alto) dai 20 metri (4').

I cambi del tecnico atalantino risolvono la pratica: è il 22' quando Pasalic, subentrato a Pessina, s'inserisce col sinistro a rimorchio di Zapata, favorito dal velo di Miranchuk, fresco cambio dell'apripista.

Pippo non ci sta

«Dobbiamo pensare alla partita di domenica. Giocheremo contro il Crotone: dobbiamo vincere. Poi ci giocheremo tuto nell'ultima contro il Torino. Oggi era difficile per noi: la squadra però ha avuto il giusto spirito e ha retto bene di fronte a un team che da queste parti fa sempre un mucchio di tiri in porta. Noi invece abbiamo concesso il giusto ai bergamaschi e abbiamo provato qualche volta a colpirli, anche quando siamo rimasti in dieci uomini. Cosi', al termine di Atalanta-Benevento, il tecnico del team campano, Filippo Inzaghi. «La squadra è viva. Ha fatto anche oggi la sua partita, giocando in difesa con grande attenzione. Forse potevamo costruire di più ma di fronte avevamo una formazione veramente forte. La corsa salvezza su chi la facciamo? Dobbiamo guardare solo a noi stessi e pensare a vincere col Crotone, ripeto; il resto si vedrà dopo», ha aggiunto l'allenatore del Benevento. Curiosamente, il miglior cannoniere nella storia dell’Atalanta.

