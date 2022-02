L’Atalanta con Boga fa ancora più paura 

Andando alla stretta attualità, a quattro giorni dal match contro il Cagliari, la società ha cambiato poco nella sessione invernale del mercato. Sono arrivate due frecce per Gasp, il talentuoso Boga dal Sassuolo – un guastatore dalla grande corsa e dai piedi buoni - e il promettente Mihaila dal Parma, per compensare la partenza di Gosens, finito all’Inter anche se in stabd by per infortunio. La squadra ha aumentato le alternative esterne e quindi, giocoforza, diventa un po' più competitiva, nonostante l’interrogativo Ilicic. Un dato fa impressione, ed è il numero di giocatori di proprietà del club guidato da Antonio Percassi: sono sessanta, sparsi per l’Italia e il resto d’Europa, dall’Inter allo Spezia, passando per la Premier o la Bundesliga. Un gigantesco serbatoio che fa capire, fin dalle giovanili, quanto lavoro e quale investimento ci sia dietro un fenomeno come questa Atalanta.

L’Atalanta ha una strana idea, quest’anno, sfruttando le incertezze di Milan, Napoli e Juventus, ovvero migliorarsi. Gian Piero Gasperini, che sa pilotare alla giusta velocità e con la corretta flemma una macchina quasi perfetta, lo ha candidamente ammesso: «Vedremo a marzo, comunque ci siamo anche noi e sapete per cosa». Insomma, questa squadra si è stufata di essere chiamata “la sorpresa”, con calciatori semi-sconosciuti che diventano star solo a fine stagione: l’Atalanta corre, vince e fa paura anche in Europa, dove ha toccato i quarti di finale nella primavera del 2020, in una edizione surreale della competizione di maggiore prestigio del Continente.

Dieci partite al Gewiss, tre vittorie ma anche quattro pareggi e tre sconfitte. Perché è fuori casa che l’Atalanta ha costruito un altro dei suoi campionati di vertice: dodici partite giocate, nove vittorie e zero perse. I piani alti sono una piacevole abitudine, in questa stagione sono quarantaquattro le reti fatte, una macchina di successi e un abbonamento al terzo posto finale che dal 2018 garantisce alla Bergamo nerazzurra un passaggio in prima classe in Champions League.

Il mercato

Andando alla stretta attualità, a quattro giorni dal match contro il Cagliari, la società ha cambiato poco nella sessione invernale del mercato. Sono arrivate due frecce per Gasp, il talentuoso Boga dal Sassuolo – un guastatore dalla grande corsa e dai piedi buoni - e il promettente Mihaila dal Parma, per compensare la partenza di Gosens, finito all’Inter anche se in stabd by per infortunio. La squadra ha aumentato le alternative esterne e quindi, giocoforza, diventa un po' più competitiva, nonostante l’interrogativo Ilicic. Un dato fa impressione, ed è il numero di giocatori di proprietà del club guidato da Antonio Percassi: sono sessanta, sparsi per l’Italia e il resto d’Europa, dall’Inter allo Spezia, passando per la Premier o la Bundesliga. Un gigantesco serbatoio che fa capire, fin dalle giovanili, quanto lavoro e quale investimento ci sia dietro un fenomeno come questa Atalanta.

In campo

Boga, costato 22 milioni, avrà un posto in prima fila. Il nuovo numero 10 nerazzurro, appena tornato da una deludente Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, dovrà dare qualità al tridente, da sempre il biglietto da visita dei nerazzurri. Di norma gioca ala sinistra, ma Boga sa essere molto duttile e potrà sistemarsi ovunque: prima punta, seconda, trequartista. Questa la formazione ideale che ha in mente Gasperini, appena Zapata sarà di nuovo a posto: un 3-4-3 con Musso tra i pali, Toloi, Demiral e Palomino dietro, i quattro in mezzo dovrebbero essere Zappacosta, de Roon, Freuler e Maehle, davanti un pericoloso trio con Malinovskyi, Zapata e Boga. Un reparto offensivo che dovrà saper sorprendere gli avversari con un repertorio di colpi da copertina, dall’estro di Boga alla potenza letale di Zapata. Quanti dubbi nella testa di Muriel, dopo l’acclamazione per Boga (e la spesa importante), ma subito è arrivata la risposta del tecnico: «L’arrivo di Boga non lo riguarda». Ieri a Zingonia allenamento blindato, con Gasperini che ha potuto disporre di tutti i titolari eccetto Zapata e Miranchuk, che hanno lavorato a parte. La banda nerazzurra si prepara a ospitare il Cagliari: la tradizione recente non è favorevole, il tifoso rossoblù vuole sognare.

