«L’asta, una tragedia per la città» 

«Una notizia tragica per la città di Alghero». Don Giampiero Piras non riesce quasi a crederci. Entro Natale l’edificio che ospita la Fraternita della Misericordia potrebbe finire in mano ai privati. Mille metri quadrati in viale Giovanni XXIII, stimati per circa un milione di euro. La Provincia di Sassari ha infatti deciso di vendere al miglior offerente quell’immobile: le buste verranno aperte il 15 dicembre. Un modo per far quadrare i conti dell’ente pubblico. Ma per la città mancherà una vera istituzione che ad Alghero affonda le sue radici nel 1500 e da allora serve i suoi concittadini senza interruzioni.

Il vescovo

Il vescovo Mauro Morfino è preoccupato. «La Misericordia di Alghero ha senso perché durante tutto l’anno declina il mistero di morte, di resurrezione e di amore di Gesù per l’umanità, camminando per le vie di Alghero. La Misericordia e tutte le altre associazioni di volontariato – dice - portano nel nostro territorio il cuore». Don Giampiero, governatore dell’associazione, ricorda che il quartier generale della Misericordia si trova lì dal lontano 1985, sorto su un rudere, demolito, di una casa cantoniera. «Per la realizzazione dell’attuale immobile sono stati spesi in un primo tempo 100 milioni di lire – spiega - offerti dall’ingegnere Visconti e 160 milioni versati con generosità dagli algheresi attraverso collette fatte dai volontari, casa per casa». Ci si può rivolgere ai volontari per il trasporto sanitario assistito, per il servizio di accompagnamento alla dialisi, per il prestito di tutori, letti speciali, carrozzine o stampelle. Ci sono una sala di formazione dove periodicamente vengono organizzati corsi di primo soccorso, un’aula magna e una biblioteca. «Fondamentale è l’emporio solidale, nato in collaborazione con i Servizi sociali del Comune, – continua Don Giampiero Piras - dove vengono accolte e ascoltate le persone con i loro bisogni e accompagnate a “fare la spesa”». A oggi vengono assistite circa 80 famiglie. La sede di via Giovanni XXIII, inoltre, custodisce il museo di abiti catalani, vessilli e le vesti dei baroni per la Settimana Santa.

La Provincia

«Purtroppo siamo obbligati per legge a alienare alcuni immobili, – chiarisce l’amministratore della Provincia di Sassari, Pietro Fois – in caso contrario busserebbe alla nostra porta la Corte dei Conti. In ogni modo per lunedì è già fissato un incontro con i tecnici per capire se si può fare qualche cosa». Anche nella sede della Misericordia c’è stata una assemblea straordinaria, venerdì scorso.