«L’assessore mi ha minacciato» 

Una divergenza di vedute infuoca il Consiglio comunale e Federico Garau consigliere di minoranza e capogruppo del M5S, denuncia d’avere ricevuto delle minacce verbali da parte dell’assessore al Bilancio Ubaldo Scanu.

L’accusa

A detta di Garau Scanu si sarebbe così a lui rivolto: «Garau stai attento… anche per quello che hai scritto sul Centro commerciale naturale, stai attento». Il consigliere pentastellato ironizza in un post su Fb raccontando l’episodio avvenuto «non sul set di “Gomorra” ma all’interno dell’aula del Consiglio comunale. È stata una mancanza di rispetto enorme - dichiara poi telefonicamente - in aula tutti i toni sono accettati, ma non le minacce. L’assessore dovrebbe imparare a confrontarsi sul campo politico e non prendere tutto sul personale, qualora non fosse in grado di riuscirci, farebbe meglio a dare le dimissioni». L’episodio sarebbe accaduto quando in ordine alla votazione sul regolamento “mercatini ambulanti” il consigliere di minoranza, avrebbe chiesto di riportare in commissione la questione, per dei punti poco chiari: <E l’assessore Scanu ha cominciato ad attaccare - conferma Simone Saiu, consigliere di minoranza e capogruppo di FI - e dopo poco ha apostrofato in tono minaccioso Garau».

L’interrogazione

A parere di Saiu l’assessore al Bilancio si sarebbe innervosito durante la sua interrogazione sul Centro commerciale naturale: «Dopo la sua replica ho sottolineato che il Comune in qualità di associato di maggioranza avesse il dovere di vigilare sulla regolarità delle operazioni di chi dirigeva l’associazione - spiega Saiu - e gli ho detto che non aveva risposto alla domanda su cosa intendesse fare per il commercio del centro, perché gli esercenti stanno navigando a vista. È a questo punto ha parlato fuori dal microfono». Anche per Luigi Biggio, presidente del Consiglio (per la prima volta a causa dell’indisponibilità di Daniele Reginali), gli animi si sono infervorati nel momento in cui si è discusso del Ccn, un argomento ancora scottante per la politica cittadina: «La diatriba andata in scena non la condivido né da una parte né dall’altra - dice - il Consiglio comunale non è il luogo adatto per lanciarsi accuse personali. Resto del parere che sulla vicenda del Ccn le amministrazioni che si sono succedute in questi anni, hanno vigilato poco sulla gestione dell’associazione, nonostante avessero il titolo per farlo. Certi toni però non me li aspetto da chi dovrebbe dare il buon esempio, perché se posso parzialmente giustificare un giovane come Garau che è alla sua prima esperienza, non posso farlo con chi ha alle spalle una lunga militanza politica».