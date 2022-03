L’assessore: «Mai minacciato Garau» 

Ma l’assessore al Bilancio Ubaldo Scanu, quel polverone ha atteso si diradasse, perlomeno in parte e se nelle 24 ore successive al Consiglio comunale ha taciuto, il motivo è riscontrabile nella volontà di comprendere esattamente quali siano state le parole da lui pronunciate e ritenute minacciose. Così ha ascoltato ed analizzato l’intero contenuto audio della seduta, annottando e trascrivendo: «Ho avuto la conferma di quello che già sapevo - dichiara Scanu - la frase corretta è “Garau, starei attento” estrapolata da un contesto più ampio e dove non può certo intendersi come una minaccia, piuttosto come un’esortazione».

Non si placa la polemica dopo le accuse del consigliere di minoranza Federico Garau, rivolte all’assessore al Bilancio Ubaldo Scanu, reo a detta del pentastellato, diaverlo minacciato durante l’ultimo Consiglio comunale. Le polemiche hanno sollevato un polverone mediatico e rischiano di arrivare alle vie legali.

La registrazione

Ma l’assessore al Bilancio Ubaldo Scanu, quel polverone ha atteso si diradasse, perlomeno in parte e se nelle 24 ore successive al Consiglio comunale ha taciuto, il motivo è riscontrabile nella volontà di comprendere esattamente quali siano state le parole da lui pronunciate e ritenute minacciose. Così ha ascoltato ed analizzato l’intero contenuto audio della seduta, annottando e trascrivendo: «Ho avuto la conferma di quello che già sapevo - dichiara Scanu - la frase corretta è “Garau, starei attento” estrapolata da un contesto più ampio e dove non può certo intendersi come una minaccia, piuttosto come un’esortazione».

A detta dell’assessore sarebbe stato pertanto un invito al consigliere del M5S, a ponderare meglio il linguaggio utilizzato dallo stesso Garau, nelle dichiarazioni rilasciate sul personale profilo social: «Ha la tendenza a delle pubblicazioni dal discutibile risvolto ironico - afferma Scanu - e la frase che ha fatto tanto clamore, era in riferimento ad una sua pubblicazione relativa alla vicenda del Centro commerciale naturale, dove ha perpetrato nei miei confronti un atteggiamento provocatorio e diffamante».

In aula

La discussione in aula si è accesa quando in un intervento relativo ad una discussione sullo slittamento dell’approvazione del regolamento per il funzionamento del commercio su area pubblica, Garau avrebbe dichiarato, riferendosi alle precedenti parole di Scanu: «Ha dato un’ottima risposta alla fine, ma inizialmente si è presentato veramente male, non è stata una risposta degna da dare a persone che rispettano i propri impegni di lavoro». Per l’assessore si è trattata di un’uscita poco felice, da cui la frase capace di aizzare gli animi: «Il mio invito all’attenzione - spiega - era riferito alle parole che si utilizzano, specialmente fuori dall’aula, nei social, perché una figura istituzionale deve saper ponderare meglio gli atteggiamenti e discutere all’interno delle opportune sedi. Non mi sembra affatto normale sbattere la faccia di una persona in un post e associarlo ad un camorrista». Per Scanu certi comportamenti non possono essere giustificati e crede di sapere il motivo scatenante: «Ad un anno dalle elezioni si comincia con la bagarre elettorale - dice - si ha bisogno di visibilità per acquisire del consenso e questa è stata una buona occasione per attaccare l’assessore al Bilancio, alle Attività produttive e all’Arredo e alla riqualificazione urbana, che sta raggiungendo risultati discreti». Possibilità di chiarimento? « Mi aspetto delle scuse da Garau, d’altronde è sempre stato lui a mettermi in mezzo nei suoi inappropriati post mediatici, io non l’ho mai fatto. Attenderò qualche giorno prima di decidere se agire per vie legali».

