L’asseminese resiste in dieci 

Asseminese 0

Sant'Elena 0

Asseminese (3-4-3) : Accinelli; Vega, Cirina, Carabajal; Canu, Manca, Nenna, Zanda (15’ st U. Sanna); Scalas, Cabras (39’ st F. Sanna), Cocco (38’ pt Sainas, 39’ st Piras). In panchina T. Stara, Leandri, D. Stara. Allenatore Suella.

Sant’Elena (4-4-2): Palumbo; Delogu (7’ st C. Mura), Capelli (21’ st Felleca), Falciani, Tamburini; Cannas (29’ E. Dessì), Marongiu, Rotaru, Sitzia (37’ st Crobu); S. Mura, Pilosu (21’ st Zuddas). In panchina Murru, Biondi, Anziani, Motzo. Allenatore C. Dessì.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Note: ammoniti Zanda, Cannas, Vega, Nenna, Cabras, U. Sanna, Falciani; al 5’ st espulso Scalas per doppia ammonizione; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 80.

Villasor. Il Sant’Elena non approfitta di quaranta minuti con l’uomo in più, alla fine lo 0-0 soddisfa maggiormente la nuova Asseminese (ex San Marco) di Suella.

Prima chance

È per Cabras, che al 9’ su cross dal fondo è anticipato da Palumbo in uscita bassa. Al 14’ palla dentro prolungata verso Capelli, il cui colpo di testa è alto non di molto, un minuto dopo potente punizione da quasi trenta metri di Manca non troppo distante dallo specchio. Al 18’ schema da corner del Sant’Elena. Il destro di Mura è alto. Occasione subito dopo la mezz’ora per la formazione di Cristian Dessì, con cross basso di Sitzia sul quale Pilosu tenta il colpo di tacco ma senza inquadrare la porta. La ripresa inizia con un rosso: Scalas riceve due ammonizioni in un paio di minuti e lascia l’Asseminese in dieci al 5’.

Uomo in meno

Il Sant’Elena prende il sopravvento. Al 23’ Rotaru recupera palla e salta un avversario, ma solo davanti ad Accinelli manda a lato. Il portiere di casa è poi bravo al 34’ in due tempi su un destro di Pilosu. Nel finale Dessì calcia male (44’). L’ultimo tentativo è a lato di Felleca dopo una mischia.

