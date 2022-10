L’Asinara versione laboratorio per gli undici di Piero Marras 

«All'Asinara sbarchi come Robinson Crusoe e ne esci come Ernest Hemingway, con una voglia matta di scrivere, anche musica, come nel nostro caso». Piero Marras fotografa la tre giorni sull'isola ex carcere che ha ospitato dodici artisti per la II edizione del progetto C.E.C. Campus di Energia Creativa. L'idea del decano dei cantautori sardi che ha debuttato l'autunno scorso a Badde Salighes-Villa Piercy è «quella di ricreare quanto accadeva a Genova, Roma e Napoli dove gli scambi tra artisti e professionisti della musica erano frequenti e arricchivano tutti, spingevano anche a sperimentare. Perché la musica non è una gara come mostrano i talent».

Non a caso è stata scelta un'altra località dove i cellulari prendono poco e ci si può isolare. Gli artisti hanno vissuto tra Cala Reale, posto ideale per gli incontri e per fare musica, e Cala d'Oliva, dove alloggiavano e mangiavano. Piero Marras spiega: «Aiuta uscire dalla normalità del fatto che sei sempre raggiungibile tramite il cellulare. L'intento è poi di coniugare la bellezza del posto che ti mette in buona disposizione con la disponibilità di chi partecipa».

Gli artisti

Sono stati scelti “cum grano Salis”, per fare riferimento anche al vero cognome del cantautore, e all'apertura a diverse generazioni e diversi generi musicali. «Ho scelto quegli artisti che hanno cose da dire, anche chi sta per uscire con un nuovo disco . Durante l'anno ho seguito nei teatri o in Internet chi era venuto, alla prima edizione». Conferma il giornalista Giacomo Serreli, che oltre a presentare incontri e concerti ha messo a disposizione il suo enorme bagaglio di conoscenze della musica sarda.

La tempiese Daniela Pes, dopo jazz e world music sperimenta con voce e testi in gallurese, mentre Matteo Leone, che viene dal blues sta componendo ora i tabarchino. Interessante la collaborazione tra Stefania Secci Rosa e Francesca Puddu. Tra gli artisti con un disco uscito negli ultimi mesi o in uscita Gavino Riva, bassista e polistrumentista che viene dal blues (“Le mappe del cielo”), l'altro veterano Alberto Sanna (sta producendo “Karalitana” 8 brani originali e 8 cover, una con Piero Marras “Istrales”). Denise Gueye sta portando in giro col chitarrista Marco Carta lo spettacolo “Cancionas Espaňolas Antiguas”. Andrea Cutri, che ha composto un'opera musicale e scritto anche per Patty Pravo, Gino Marielli dei Tazenda; Elisa Carta che l'anno scorso è uscita con il primo album in studio (“S'incontru”); il cantautore Andrea Andrillo che sta per pubblicare un album. Il dodicesimo è naturalmente Piero Marras che al carcere dell'Asinara ha attinto tre anni fa per il lavoro “Storie liberate”, due Cd con 17 canzoni inedite e due volumi, firmati da Vittorio Gazale, direttore del Parco. «C'erano detenuti che scrivevano da Dio ma non sapevano che quelle lettere non sarebbero mai partite».