L’asilo nido rinasce dopo cinque anni, la festa dei bambini 

«All’inizio la questione non era molto chiara e quindi ci siamo informati per bene» spiega Chiara Marra 29 anni mamma di Elena 6 mesi, «pareva che dovessimo anticipare una grossa cifra che noi non ci possiamo permettere invece poi è stato spiegato che la Regione anticiperà il bonus nido gratis. Avendo anche un Isee inferiore a 30 mila euro, alla fine paghiamo 270 euro che è una cifra accettabilissima».Il tariffario è stato esposto in una nota informativa della coop Cemea che gestisce l’asilo assieme alla Clessidra. In questa si fa riferimento appunto a tutti i bonus, al contributo comunale (200 euro per chi opterà alla fascia giornaliera di 8 ore e 30 euro per le 5 ore), e alle soglie Isee. «È vero che a primo impatto i costi sembravano alti ma alla fine è stato tutto chiarito» commenta un’altra mamma Carlotta Grandulli 29 anni, «sono davvero contenta, è molto importante per la città avere un asilo nido comunale. La mia bimba si è subito ambientata e portala qui mi consentirà di inserirmi di nuovo nel mondo del lavoro».

Una delle prime a varcare la soglia dell’asilo nido di via De Cristoforis, rimesso in sesto e inaugurato dall’amministrazione qualche giorno fa, è Marianna Puddu 39 anni. Spinge la carrozzina del suo piccolo Francesco, tre mesi appena e racconta: «Sono davvero felice di essere tornata. Qui ha frequentato il mio primogenito, l’ho portato a 10 mesi e abbiamo finito che era un ometto. Quando avevano chiuso tutto, era stata una tristezza, adesso non posso che ringraziare per questa nuova apertura».

Si riparte

Il nodo tariffe

Polo per le famiglie

Gli iscritti sono adesso 75. «In queste due settimane procederemo con gli inserimenti» spiega la pedagogista Rita Sedda 46 anni, «rispettando ovviamente i tempi dei bambini. Dopo l’inserimento si potrà dare il via anche alle attività aggiuntive per i genitori e le famiglie che si faranno dopo le 16,30». Dai corsi di Yoga a quelli di ginnastica e poi danza, corsi di ceramica e pittura, teatro e narrazione.

La filosofia

In cortile a giocare con i bimbi c’è l’educatrice Silvia Lobina 40 anni, della Coop Cemea: «Speravamo tanto che l’asilo potesse riaprire ci siamo messi a lavorare perché potesse accadere e quando ci hanno detto che eravamo stati scelti è stato bellissimo». Per il futuro aggiunge, «abbiamo tante idee: Prima di tutto vogliamo eliminare tutta la plastica, costruiremo altri giochi con l’aiuto anche dei genitori. I bambini più stanno all’aria aperta è meglio è. Non ci sarà un laboratorio prestabilito ma tutta la giornata sarà un laboratorio, anche allacciarsi e slacciarsi le scarpe è un’attività. I pasti saranno preparati dalle cuoche e i bimbi aiuteranno ad apparecchiare e sparecchiare per coinvolgerli».

E per ora in cortile c’è un gran fermento: Carlotta gioca con un camion che carica sabbia, Giulia e Lorenzo montano le costruzioni. Finalmente felici nell’asilo ritrovato .

