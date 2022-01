L’asilo diventa casa per gli anziani 

Come cambia Mandas: una residenza per anziani al posto dell’asilo. Il centro dell’alta Trexenta, così come tutti i paesi del territorio nel cuore della Sardegna rurale, è da anni costretto a fare i conti con una crisi demografica causata dal progressivo calo delle nascite e dalla fuga dei giovani in cerca di lavoro. Così anche lo storico “asilo delle suore” si è dovuto arrendere ai tempi che cambiano. Nell’edificio in cui per tantissimi anni i bambini di Mandas hanno giocato e sono cresciuti sino all’età scolare adesso c’è una nuova casa di riposo.

La scelta

Alcuni giorni fa, all’Istituto “Nostra Signora della Mercede” il parroco don Giampiero Zara, alla presenza del sindaco Umberto Oppus, ha benedetto la nuova Comunità integrata intitolata a San Giuseppe. Una struttura residenziale destinata a ospitare anziani e disabili che nasce dalle ceneri dello storico asilo, chiuso di recente, fondato nel lontano 1914 grazie alle donazioni del cavalier Francesco Atzori e inaugurato il 14 aprile di quello stesso anno con la benedizione impartita dall’allora parroco Salvatore Dessì.

Lo storico edificio nasce come scuola dell’infanzia e come struttura per gli orfani, negli anni è stato riconvertito in funzione delle nuove esigenze per quanto riguarda l’accoglienza degli anziani e delle persone sole. «Per diverso tempo l’asilo e la casa di riposo hanno convissuto in stabili adiacenti, sempre con la gestione delle suore Mercedarie – dice il sindaco Umberto Oppus –, adesso con la chiusura definitiva dell’asilo si apre un modernissimo residence per la terza età con otto posti disponibili».

La suora