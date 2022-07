L’asfalto crolla, chiusa via Manzoni 

Una situazione ben più critica di quella ipotizzata a metà aprile: è emersa mercoledì durante una video ispezione nella voragine che si è aperta nella centralissima via Manzoni, tra corso Garibaldi e via Gramsci a Nuoro. L’asfalto è collassato, proprio sotto le strisce pedonali, aprendo un buco profondo sei metri. Una situazione a rischio certificata dall'ispezione. Il Comune stamattina alle 7 chiuderà al traffico entrambe le corsie di via Manzoni, una delle strade più trafficate della zona.

L’ispezione

Una ditta specializzata ha utilizzato un robot e si è calata nel fosso, scoprendo che sotto al canale tombato in cemento armato degli anni 50’ che da “Su Ponte e Ferru", nell’intersezione tra via Lamarmora, via IV Novembre e il corso Garibaldi, intercetta le acque per convogliarle sino a Mughina, esiste un altro canale più vecchio, e che ha continuato a funzionare. Proprio quest’ultimo, sotto l’azione delle acque, sarebbe collassato facendo aprire la voragine, profonda sei metri e larga almeno tre. Ma l’ispezione non ha potuto verificare se sotto il secondo canale, esistano altri cedimenti. Ipotesi che per ora non viene scartata. Comunque la cavità sotterranea ha proporzioni tali da richiedere la chiusura della strada per consentire i lavori.

Percorsi alternativi

Stop quindi alle auto nel tratto di via Manzoni tra via Lamarmora e via Gramsci. Chiusa via San Martino, nel tratto tra Corso Garibaldi e via Manzoni, eccettuati i veicoli dei residenti. Le macchine che arrivano da via Lamarmora dovranno svoltare in via IV Novembre, proseguire in via Dante e, passando da piazza Crispi tornare in via Manzoni. Quelle che provengono da via Manzoni svolteranno a Mughina. I mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate che arrivano in via Lamarmora, dovranno transitare in via Sicilia, percorrere via Santa Barbara e raggiungere via Manzoni passando da via Gramsci, mentre chi proviene da via Manzoni, dovrà passare da via Convento, e scendere in via Catte. Il capolinea degli autobus sarà spostato in via Deffenu.