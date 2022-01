L’asfalto arriva dopo vent’anni 

Dopo vent’anni arrivano gli espropri in via Mascagni: la strada sarà finalmente completata e si congiungerà con via Verdi. Non solo. Un secondo cantiere interesserà proprio l’ultimo tratto dell’arteria viaria intitolata al compositore dell’Aida, che verrà asfaltata. Si chiude così il decennale problema della polvere per gli abitanti delle varie traverse che, da tempo, firmavano petizioni e protestavano per le nuvole di terriccio che si sollevavano a ogni passaggio di un’auto nei tratti non asfaltati delle due strade.

Il progetto

«Nell’ultima seduta del Consiglio comunale», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica e alla Viabilità, «abbiamo approvato definitivamente il progetto con una variante urbanistica per realizzare via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani. A breve potremo far partire il bando per i lavori che prevedono sottoservizi, marciapiedi, illuminazione pubblica e asfalto». Si parla del tratto a ridosso della scuola elementare. In quel punto via Verdi si biforca: la parte asfaltata confluisce in via Cilea, mentre chi deve proseguire è costretto a passare sul fondo in terra battuta. Al transito di ogni veicolo si alza la polvere e, neanche a dirlo, tanti giovani si divertono a sgommare e fare piroette tirando il freno a mano e peggiorando la situazione. «Abbiamo fatto presente il problema tantissime volte», sottolinea Marcello Meloni, che vive proprio a ridosso della biforcazione, «le macchine dei giovanissimi arrivano a tutta velocità poi invertono il senso di marcia tirando il freno a mano. Siamo costretti a continue lavatrici perché i panni stesi si riempiono di polvere e anche dentro casa si deve spolverare ogni giorno».

Il progetto

Per via Verdi è previsto uno stanziamento di 590mila euro già disponibili, 47mila dei quali servono a pagare gli espropri dei terreni necessari per allargare la strada. «Un’altra opera che interessa la viabilità», prosegue Bullita, «e per la quale in questi giorni sono partite le lettere di avvio del procedimento per l’esproprio, è via Mascagni nel tratto compreso tra via Beethoven e via Verdi. In questo caso la strada sarà dotata di sottoservizi, marciapiede e illuminazione. È quasi tutto pronto e stiamo portando la variante urbanistica in Consiglio per l’ultimo voto». Per via Mascagni il Comune ha messo a disposizione 830mila euro (52mila per gli espropri). «Se contiamo l’apertura di via Monteverdi e di quanto abbiamo fatto», conclude l’assessore, «con queste due opere si completerà un tratto di viabilità tangenziale molto importante che sgrava ulteriormente il centro del paese dal peso del traffico».