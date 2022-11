«Lascio una realtà tranquilla» 

Non sono mancati in questi due anni e tre mesi i momenti di tensione dovuti a proteste, manifestazioni e occupazioni. «A differenza di altre realtà, non abbiamo registrato mai scontri», ricorda il prefetto. «Abbiamo garantito sempre la libertà di espressione gestendo le iniziative dei no vax, la presenza dei gruppi ultrà delle squadre di calcio impegnate nelle partite a Cagliari e anche il blocco dei porti e delle merci durante la protesta degli autotrasportatori».

Cagliari città sicura dunque e ancora slegata dalle infiltrazioni mafiose. «Non c’è un’egemonia da parte di organizzazioni criminali», spiega Tomao, «e non abbiamo segnali di una presenza costante in questo territorio anche se ci sono certamente dei contatti con i gruppi criminali locali». Rapporti quasi sempre legati ai traffici di droga, business principale e da sempre considerata la vera emergenza nell’Isola. «La lotta allo spaccio è tra le priorità nelle attività investigative e di prevenzione da parte delle forze dell’ordine nell’attività coordinata dalla Procura. L’attenzione è alta e sono arrivati anche numerosi risultati».

Arrivato nell’agosto del 2020, ha gestito diverse criticità: su tutte, le situazioni legate alla pandemia, il blocco dei porti da parte dei camionisti, il costante arrivo di migranti nelle coste meridionali dell’Isola. «Si può sempre fare meglio», esordisce Gianfranco Tomao, fino a ieri prefetto di Cagliari e da oggi in pensione. «Ma il bilancio di questi due anni e tre mesi è comunque positivo, grazie al lavoro di squadra con le altre istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile. Posso dire che non ci sono particolari criticità: qui, e nel sud della Sardegna, si può vivere con una certa tranquillità». Al suo posto per ora ci sarà la vicaria Maria Antonietta Gregorio, in attesa della nomina del nuovo prefetto che verrà fatta dal Consiglio dei Ministri.

Arrivato nell’agosto del 2020, ha gestito diverse criticità: su tutte, le situazioni legate alla pandemia, il blocco dei porti da parte dei camionisti, il costante arrivo di migranti nelle coste meridionali dell’Isola. «Si può sempre fare meglio», esordisce Gianfranco Tomao, fino a ieri prefetto di Cagliari e da oggi in pensione. «Ma il bilancio di questi due anni e tre mesi è comunque positivo, grazie al lavoro di squadra con le altre istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile. Posso dire che non ci sono particolari criticità: qui, e nel sud della Sardegna, si può vivere con una certa tranquillità». Al suo posto per ora ci sarà la vicaria Maria Antonietta Gregorio, in attesa della nomina del nuovo prefetto che verrà fatta dal Consiglio dei Ministri.

La criminalità

Cagliari città sicura dunque e ancora slegata dalle infiltrazioni mafiose. «Non c’è un’egemonia da parte di organizzazioni criminali», spiega Tomao, «e non abbiamo segnali di una presenza costante in questo territorio anche se ci sono certamente dei contatti con i gruppi criminali locali». Rapporti quasi sempre legati ai traffici di droga, business principale e da sempre considerata la vera emergenza nell’Isola. «La lotta allo spaccio è tra le priorità nelle attività investigative e di prevenzione da parte delle forze dell’ordine nell’attività coordinata dalla Procura. L’attenzione è alta e sono arrivati anche numerosi risultati».

Ordine pubblico

Non sono mancati in questi due anni e tre mesi i momenti di tensione dovuti a proteste, manifestazioni e occupazioni. «A differenza di altre realtà, non abbiamo registrato mai scontri», ricorda il prefetto. «Abbiamo garantito sempre la libertà di espressione gestendo le iniziative dei no vax, la presenza dei gruppi ultrà delle squadre di calcio impegnate nelle partite a Cagliari e anche il blocco dei porti e delle merci durante la protesta degli autotrasportatori».

Reddito di cittadinanza

Tra le situazioni più complicate che il prefetto ha dovuto gestire c’era quella – ancora attuale – della gestione degli sbarchi di migranti nelle coste meridionali dell’Isola. «Con un grande sforzo da parte di tutti abbiamo messo in piedi un sistema ordinato e meno impattante. Si è davvero fatto molto in questa direzione», sottolinea Tomao. Che poi evidenzia le attività investigative e di controllo sui percettori del reddito di cittadinanza: «Molte le indagini che hanno permesso di scoprire parecchie situazioni irregolari e illegali».

La collaborazione

Indispensabile, per ottenere dei risultati, il lavoro di squadra. «Ho ringraziato, per la grande collaborazione, i sindaci del territorio, le altre istituzioni, le forze dell’ordine e i miei collaboratori e il personale degli uffici della Prefettura. Se Cagliari è una città tranquilla, lo si deve certamente all’impegno da parte di tutti», conclude Tomao. E ora? «Saluterò il ministro e mi metterò a disposizione in caso dovesse servire ancora il mio contributo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata