«Lascio una città straordinaria» 

Sardo doc originario della Marmilla, discreto e riservato nel suo lavoro, traccia il bilancio di questi quattro anni. «Quartu e l’hinterland vivono i problemi tipici della città metropolitana – spiega -, con episodi di micro criminalità che abbiamo cercato di combattere con la prevenzione, operando costantemente sul territorio con gli uomini e i mezzi a disposizione, costantemente impegnati nei punti strategici. Fra questi anche il litorale, soprattutto quello del Poetto, nel quale in estate si riversano ogni notte migliaia di persone, specie di giovani. Un lavoro che sicuramente ha pagato grazie alle conoscenze del territorio di chi ha operato sul campo. Per me è stata una splendida esperienza, quattro anni straordinari che mi hanno dato tantissimo». Esperienza anche faticosa. «In realtà comandare la Compagnia di Quartu è stato un onore – dice -. Mi sono rapportato con le istituzioni, ho ascoltato tutti. Mi porto via il ricordo di questa mia esperienza che mi ha arricchito sotto il profilo umano e professionale».

Mercoledì il tenente colonnello Valerio Cadeddu lascerà il comando della Compagnia dei carabinieri di Quartu per prendere servizio alla Legione Sardegna nel ruolo di “Capo sezione disciplina e contenzioso”. Ieri sera a Sinnai per la presentazione di un libro sul paese ha salutato il sindaco Tarcisio Anedda. In settimana, gli altri appuntamenti a Quartu per i saluti al primo cittadino Graziano Milia e negli altri centri dell’hinterand che fanno capo alla Compagnia: Selargius, Monserrato, Quartucciu, Maracalagonis, Sestu, Settimo e Burcei.

Quattro anni intensi, sempre in prima linea. E la consapevolezza di avere dato ma anche ottenuto tanto. «Lascio una città e un territorio straordinari, dove mi sono trovato benissimo e dove ho operato puntando soprattutto sulla prevenzione tentando di ascoltare le esigenze della gente».

Cambio al vertice

Mercoledì il tenente colonnello Valerio Cadeddu lascerà il comando della Compagnia dei carabinieri di Quartu per prendere servizio alla Legione Sardegna nel ruolo di “Capo sezione disciplina e contenzioso”. Ieri sera a Sinnai per la presentazione di un libro sul paese ha salutato il sindaco Tarcisio Anedda. In settimana, gli altri appuntamenti a Quartu per i saluti al primo cittadino Graziano Milia e negli altri centri dell’hinterand che fanno capo alla Compagnia: Selargius, Monserrato, Quartucciu, Maracalagonis, Sestu, Settimo e Burcei.

Il bilancio

Sardo doc originario della Marmilla, discreto e riservato nel suo lavoro, traccia il bilancio di questi quattro anni. «Quartu e l’hinterland vivono i problemi tipici della città metropolitana – spiega -, con episodi di micro criminalità che abbiamo cercato di combattere con la prevenzione, operando costantemente sul territorio con gli uomini e i mezzi a disposizione, costantemente impegnati nei punti strategici. Fra questi anche il litorale, soprattutto quello del Poetto, nel quale in estate si riversano ogni notte migliaia di persone, specie di giovani. Un lavoro che sicuramente ha pagato grazie alle conoscenze del territorio di chi ha operato sul campo. Per me è stata una splendida esperienza, quattro anni straordinari che mi hanno dato tantissimo». Esperienza anche faticosa. «In realtà comandare la Compagnia di Quartu è stato un onore – dice -. Mi sono rapportato con le istituzioni, ho ascoltato tutti. Mi porto via il ricordo di questa mia esperienza che mi ha arricchito sotto il profilo umano e professionale».

Le emergenze

Fra le emergenze affrontate il fenomeno degli incendi alle auto, il vandalismo, i maltrattamenti in famiglia e lo spaccio vicino alle scuole. «Gli incendi non sono mancati, ma molti sono stati catalogati come raid vandalici – spiega -. E gli autori sono stati in gran parte individuati. Non sono mancati gli episodi di micro criminalità legati allo spaccio soprattutto di marijuana. Come confermano anche le ultime denunce nelle vicinanze di una scuola di Monserrato. Un fenomeno che abbiamo inteso stroncare sul nascere. Purtroppo abbiamo avuto anche omicidi legati a drammi familiari. Su tutti abbiamo però fatto piena luce».

Il successore

Arrivato a Quartu nel 2017 proveniente dalla Compagnia di Villacidro, Cadeddu è stato alla scuola Allievi di Iglesias, dal 2002 al 2003, poi al Nucleo operativo della Compagnia di Bitti. Dal 2006 l’incarico a Ravenna, poi il ritorno a Iglesias e infine il comando della compagnia di Villacidro prima di arrivare a Quartu.

E da giovedì gli subentra il capitano Michele Cerri, toscano, con servizi operativi al Battaglione di Mestre, al Nucleo radiomobile di Gela e a Massa Carrara. Mercoledì lo scambio di consegne fra i due ufficiali, momento che sancirà la presa dei nuovi incarichi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata