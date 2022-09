«Lascio la Giunta per fare la mamma» 

Un bimbo bellissimo, atteso, fortissimamente voluto. Elisabetta Milia, 45 anni, consigliera comunale di Settimo San Pietro dal 2015, assessora alla Pubblica istruzione, alla Cultura e al randagismo dal 2018, è diventata mamma cinque mesi fa: Nicolò ha riempito, eccome la casa, mamma assessora assieme al papà vivono per loro. Uno splendido impegno che ha comportato importanti riflessioni. «Ho pensato di non poter essere presente in Giunta a tempo pieno, di non poter dare insomma il massimo. Ne ho parlato con il sindaco e con il gruppo consiliare. È stato un momento difficile, mi è scesa anche qualche lacrima. Ma tutti hanno capito e accettato le mie dimissioni».

A giorni le dimissioni diventeranno ufficiali e il sindaco Gigi Puddu dovrà scegliere il nuovo assessore al posto di mamma Elisabetta. «È stata una decisione molto sofferta, ma decisa e pesata. Del bambino mi voglio occupare io, insieme a mio marito, almeno sino a quando sarà svezzato. Un impegno di mamma che sento di dover mantenere sino in fondo. Nicolò l’abbiamo fortissimamente voluto».

Lei è particolarmente attaccata al paese.

«Sì, sono nata a Cagliari, vivo dall’età di tre anni a Settimo dove ho frequentato le scuole sino alle Medie. Faccio l’insegnante, riuscendo sempre a trovare lo spazio per dedicarmi alla cosa pubblica».

Fare l’assessora comporta grossi impegni?

«Certamente. Dopo una lunga e sofferta riflessione, a seguito di questi importanti cambiamenti nella sfera della mia vita privata e in vista di importanti lavori da portare avanti nella gestione delle aree di propria competenza, ho ritenuto doveroso e rispettoso nei confronti della cittadinanza rassegnare le mie dimissioni. Serve una presenza maggiore e puntuale per seguire gli importanti lavori programmati».

Potrebbe ripensarci?

«No. La nascita di mio figlio ha necessariamente ridotto il tempo da poter mettere a disposizione degli altri. Per questo motivo, nel rispetto del ruolo pubblico e della comunità, ho ritenuto di dover fare un passo indietro rassegnando, non senza grande dispiacere, le mie dimissioni, rimanendo tuttavia in carica come consigliera comunale e a disposizione della comunità. Con tempi più compatibili rispetto alle esigenze attuali».

Gli ultimi anni alla Pubblica istruzione e Cultura non sono stati facili.

«La pandemia ha avuto conseguenze sull’attività di tutti. In precedenza si è fatto tanto, dal Festival artistico ai dibatti sulla violenza contro le donne. Lo scorso anno si è timidamente rifatta la Sagra della malvasia. La pandemia ha frenato anche il rilancio del museo. Ora speriamo in tempi migliori».

