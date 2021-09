«Lasciati soli senza poteri e mezzi» 

È l’unica Assl in Sardegna ad aver cambiato il vertice. A Oristano, alla vigilia della grande mobilitazione per la sanità e con tanti nodi ancora da sciogliere, Antonio Francesco Cossu lascia spazio a Giorgio Steri. «Non sono stato silurato, sono io che ho deciso di non accettare un’altra proroga perché è davvero difficile lavorare senza poteri certi e strumenti». Un commissario che si è sentito lasciato solo a far fronte a una serie di problemi che stanno mettendo in ginocchio il sistema dell’assistenza.

I problemi

Cossu a gennaio era subentrato a Maria Valentina Marras, responsabile del servizio Igiene pubblica e della campagna vaccinale, in una delle fasi più delicate nella gestione dell’emergenza. «Avevo previsto di concludere l’esperienza a fine giugno, poi la Regione aveva prorogato pregandoci di garantire il presidio delle attività d’estate - spiega – e non me la sono sentita di abbandonare l’Assl e lasciare il personale senza guida in un periodo così delicato». Adesso però era arrivato il momento di dire basta e, alcuni giorni prima della scadenza del mandato, aveva inviato l'aveva comunicato alla Regione. «Con i miei colleghi ci siamo resi conto che l’incarico di Commissario comportava responsabilità e rischi ma non era accompagnato da poteri certi e dagli strumenti necessari per incidere in maniera concreta. Di fatto eravamo soli, con scarsissimo personale di supporto e tantissime responsabilità» sottolinea Cossu.

La politica

Le difficoltà non sono mancate, spesso sono arrivate critiche ferici da comitati, sindacati medici ma anche da amministratori. «I toni si sono accesi talvolta con la politica locale, che svolge bene il suo ruolo ma fatica a comprendere che l’Oristanese ma un po’ tutta la Sardegna vive dei momenti delicati e non c’è una volontà né da parte dell’Ats né della Regione di trascurarla» sottolinea. Qualche problema anche nei rapporti con la sanità privata, gestiti da Ats. «È mancato il coordinamento delle attività della Casa di cura con il pubblico – sostiene Cossu - Non si possono chiudere i reparti d’estate per mandare in ferie il personale, senza coordinarsi e ribaltando le attività sulla Assl».

I risultati

«La situazione della sanità oristanese era pesante prima del mio arrivo, come lo era in tutte le altre realtà dell’Isola e non è peggiorata più di tanto – precisa - e se in qualche caso è accaduto, è stato dovuto alla carenza di personale». Cossu evidenzia che nei mesi in cui ha guidato l'azienda «il Pronto soccorso non ha mai chiuso, neppure quello di Bosa, nonostante la mancanza di medici e grazie alla collaborazione e al forte senso del dovere del personale». Anche se non mancano i problemi soprattutto la notte con un solo medico di turno. «Bisogna riuscire a distribuire al meglio il poco personale esistente – va avanti - Perché, se è vero che i medici sono pochi, è altrettanto vero che attualmente sono mal distribuiti, con una smisurata concentrazione nei poli universitari».

RIPRODUZIONE RISERVATA