«Lasciati soli contro il virus» 

Allarme del sindaco di fronte all'escaIation dei casi di positività al Covid-19. «In quindici giorni», afferma Giuseppe De Fanti, «i casi di positività sono aumentati in modo esponenziale. Attualmente abbiamo 143 casi "ufficiali" di positività ma ritengo, sulla base delle notizie che mi pervengono da più parti, che siano almeno altrettanti quelli che avendo la sintomatologia riconducibile al virus, per tutta una serie di motivi non si sottopongono a tampone e di conseguenza sfuggono al tracciamento. Come sindaco sono preoccupato, al pari di tanti altri miei colleghi, per come viene gestita la situazione e per le frequenti contraddittorie disposizioni. Un esempio per tutti: in altre circostanze con 30 positivi ci facevano chiudere tutto, oggi con un crescente aumento di casi, nessuna informazione viene fornita su come affrontarla. Devo dire, con amarezza, che come amministratori abbiamo il dubbio di non conoscere la gravità del problema. Laddove si dovesse decidere prendere dei provvedimenti c'è la possibilità che vengano impugnati o comunque non tenuti in considerazione. È il caso dei 2.500 presidi che chiedono con forza di rimandare la riapertura delle scuole. Siamo spiazzati. Che ci dicano esattamente come gestire questo particolare momento».

L’escalation

Era il 28 dicembre quando, con due persone contagiate, il primo cittadino dichiarava che «essendosi rilevato un caso di positività all'interno degli uffici comunali, in via precauzionale gli stessi sono stati posti in smart working fino al 31 dicembre 2021». Dopo appena due giorni, vista l'impennata dei casi, il sindaco lanciava l'appello alla massima prudenza. «Si aggrava la situazione. Nel giro di 24 ore ci sono stati segnalati 23 casi di positività. Ma oltre a questi dati ufficiali, che arrivano in ritardo a causa della enorme mole di tamponi da processare, preoccupano notevolmente le segnalazioni dirette e indirette di numerosissime situazioni di famiglie all’interno delle quali vi sarebbero persone sintomatiche. Molti, in presenza di evidenti sintomi, utilizzano i tamponi fai da te e, pur risultando positivi, nella migliore delle ipotesi si pongono in autoisolamento a Guspini o in altre località e non comunicano nulla alle competenti autorità». Intanto l'aumento dei casi continua in maniera vertiginosa: dai 61 casi il 3 gennaio, si è passati ai 108 del 7 gennaio e ai 143 positivi “ufficiali” di ieri.

