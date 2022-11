«Lasciati senza campo dall’oggi al domani» 

L’ordinanza di chiusura è datata 10 novembre. Firmata dal direttore dell’area 4 del Comune Maria Vittone. «Per l’impianto sportivo di via delle Ginestre non è stato ancora rilasciato il certificato di agibilità, questo per la presenza di diverse criticità evidenziate nel verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del settore Lavori pubblici il 21 aprile 2022. Conseguentemente, per tale impianto non è stato possibile rilasciare concessioni in uso alle società sportive». Da qui la decisione di “sgombero immediato”.

Nuovo scontro fra Comune e società sportive di Selargius. Stavolta al centro delle polemiche c’è il campo da calcio di San Lussorio, chiuso da venerdì scorso perché ritenuto - dagli uffici comunali - inagibile. «Ci hanno lasciato dall’oggi al domani in mezzo alla strada, a campionato ormai avviato e una serie di iniziative sociali in corso», spiega Pierluigi Porcu di Futura calcio, società che insieme a Città di Selargius utilizza il campo di via delle Ginestre.

L’ordinanza

Cinquecento iscritti

Fra i destinatari c’è Pierluigi Porcu, che con la Futura calcio conta poco meno di 500 iscritti, calciatori di tutte le età che si dividono fra il campo di via don Bosco - negli spazi di proprietà dei salesiani - e quello di San Lussorio. «Abbiamo investito tanto per riqualificare quest’area, senza chiedere niente al Comune», ricorda Porcu riferendosi agli spazi di via don Bosco, «e diamo un servizio importante a centinaia di ragazzi, con tanti attestati di stima da parte delle famiglie». Per le squadre dei grandi c’è il campo comunale a 11 di via delle Ginestre. «Campo che ora ci viene chiuso all’improvviso senza darci soluzioni alternative valide, e dopo aver pagato l’iscrizione ai campionati. Oltretutto», aggiunge, «dall’estate scorsa abbiamo anche dei ragazzi ucraini, scappati dalla guerra e con il pallone come unico svago”, conclude chiedendo “soluzioni immediate». Attività sociali portate avanti anche dall’altra società, Città di Selargius, con progetti per immigrati ed ex carcerati, oltre a partite e allenamenti della storica squadra.

Il caso in Consiglio

Ieri il caso è approdato anche in Consiglio comunale con una mozione della minoranza, primo firmatario Riccardo Cioni, Psd’Az: «Le criticità emerse si conoscevano da mesi, perché non si è intervenuti durante l’estate? Chiudere ora quel campo vuol dire creare gravi disagi a due realtà sportive importanti per la nostra città».

Per il Comune una decisione inevitabile, seguita dopo «diverse segnalazioni, confermate da un sopralluogo il 3 novembre, sulla presenza di atleti delle due società sportive nell’impianto, nonostante non fosse stata rilasciata la concessione», si legge nell’ordinanza. Da qui la diffida, seguita dalla chiusura del campo.

