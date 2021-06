«Lasciati a morire nel garage» 

Il caso dei cavalli da corsa morti nel garage della Moby Aki approderà davanti al gup entro la fine dell’anno, il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, ha firmato l’ultimo atto dell’indagine sui fatti avvenuti nella notte del 23 luglio 2020. Il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone, coinvolte a vario titolo nella vicenda conclusa con il decesso, “sopraggiunto a causa di ipertermia corporea prolungata”, di quattro campioni della scuderia Clodia di Anguillara Sabazia (Roma).

Le accuse

Secondo il procuratore capo e la pm Ilaria Corbelli, Bometeor, Bomodel da Clodia, Botrus e Bandidu de Zamaglia (anglo arabi e purosangue arabi) sono deceduti per le condotte del comandante del traghetto Moby Aki, Antonio Scotto di Cicariello, del primo ufficiale di coperta, Francesco Lo Nostro e dell’autista del van dei cavalli, Maurizio Conti. L’allievo ufficiale di coperta, Ernesto Prudente è indagato, insieme a Lo Nostro, per una presunta falsa annotazione sul giornale nautico, annotazione che riguarda il momento del decesso degli animali.

Il camion frigo

La tesi della Procura è basata sulle indagini condotte dalla Direzione marittima di Olbia. La Guardia Costiera ha operato in Sardegna e nel Lazio. Tra le persone sentite c’è il direttore della scuderia Clodia, Massimiliano Narduzzi e l’allevatrice francese Lucie Bardin, che segnalò inutilmente le sofferenze dei quattro purosangue. I cavalli da corsa la sera del 22 luglio 2020 vengono caricati sul traghetto in partenza da Civitavecchia e diretto a Olbia. Li attende una manifestazione internazionale a Chilivani, dove vengono dati vincenti. Non arriveranno mai nell’ippodromo.

Il posto in garage

La causa del decesso dei cavalli viene spiegata anche con la collocazione errata all’interno del garage della Moby Aki. Il van sarebbe stato vicino ad un camion frigorifero dotato di un motore “in grado di riscaldare l’aria circostante”. Gli indagati (difesi dagli avvocati Giovanni Cimmino, Francesco Longhini e Maurizio Mani) respingono le contestazioni. La scuderia Clodia, assistita dall’avvocata Nazarena Tilocca, ha annunciato la costituzione di parte civile.

Allarme vano

L’allevatrice francese Lucie Bardin, che viaggiava sulla Moby Aki segnalò inutilmente le sofferenze dei quattro purosangue.