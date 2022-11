Lasciatevi andare: qui si balla! FestivAlguer punta sulla danza  

Si ballerà al museo, tra i cimeli del passato, in piazza Pino Piras, all’ombra della torre aragonese, e a Lo Quarter, sotto la cupola di San Michele. Alghero capitale della danza con la XX edizione del FestivAlguer interamente dedicata all’arte performativa e le sue diverse espressioni artistiche. Tre giornate, il 16, 17 e 18 dicembre, con sei formazioni artistiche e dieci spettacoli organizzati da ExPopTeatro. «L’obiettivo è interpretare la danza e il movimento interagendo con il pubblico», ha spiegato ieri Valeria Ciabattoni nella conferenza di presentazione dell’evento. Accanto a lei il sindaco Mario Conoci, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco e Chiara De Lorenzo la responsabile marketing dell’azienda Sella & Mosca, main sponsor degli eventi del Cap d’Any.

Il cartellone

Si parte con il folk, giovedì 16 dicembre, con uno spaccato dei più famosi balli sardi, alle 17.45 in piazza Pino Piras. A seguire ci sarà lo spettacolo “Miss Lala al Circo Fernando/in a room - un panorama di esperienze”, protagonista la danzatrice Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Pina Baush. Maggipinto è ideatrice dello spettacolo previsto alle 17.30 al Musa, il Museo Archeologico di Alghero, (riproposto alle 18.30 e 19.30) insieme alla coreografa Chiara Frigo. Sempre nella sala del Museo venerdì 17 dicembre, dalle 17.30, l’acclamato lavoro del coreografo londinese Alexander Whitley con “Pattern Regression”, opera realizzata insieme all'artista digitale Memo Akten, che induce a riflettere sull'apprendimento e sulla memoria in relazione alla tecnologia dell'intelligenza artificiale. Gli spettatori saranno coinvolti in una danza psichedelica (lo spettacolo verrà riproposto alle 18 e alle 19.30). Appuntamento in piazza San Michele, alle 18.30, con il teatro fisico e la danza delle coreografe e performers Marianna Moccia e Valeria Nappi della Funa, compagnia di danza tutta al femminile che nasce a Napoli. Lo spettacolo “Room 22” è un progetto scaturito dalla convivenza forzata tra le due artiste durante il lockdown del 2020. La performance terminerà con l’allestimento di una balera dove gli spettatori verranno invitati a ballare. L’attrice Monica Serra e il musicista e filosofo Fabio Talloru domenica 18 dicembre chiuderanno il festival con il progetto “Umbratile.Cantica”, esperimento partito durante la diciottesima edizione del FestivAlguer come performance urbana ispirata al pensiero dello scrittore Giordano Bruno. L’appuntamento è per le 17.30 in piazza Pino Piras. Non mancherà la sala da ballo con live set affidato a Sara Cappai. Alle 18.30 la festa si sposterà nella corte de Lo Quarter addobbata a festa per l’occasione: è la sera dello show dedicato al ballo, al ritmo e alla musica. “Dancefloor” il titolo del concerto della super Orchestra di Piazza Vittorio.

Ingresso gratuito

Tutti gli spettacoli del FestivAlguer saranno gratuiti, anche se occorrerà prenotarsi al numero 349 41 27 271 o all’indirizzo mail expopteatro@gmail.com. L’unico concerto a pagamento sarà quello dell’Orchestra di Piazza Vittorio (10 euro, prevendite aperte nel circuito VivaTicket).