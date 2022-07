«Lasciata sola con i suoi 200 gatti» 

Appena dieci giorni fa Paola Selenu era in Tribunale. È imputata per molestie tramite escrementi degli animali e residui di cibo. Sul finire della scorsa settimana la donna di 56 anni, di Tortolì, è stata colta da un collasso mentre, nel parcheggio del supermercato Eurospin di viale Arbatax, chiedeva aiuto ai clienti per acquistare del cibo per i suoi 200 gatti che ospita nell’abitazione di via Ciusa. Da quel giorno la Selenu è al letto, senza forze e tutt’intorno i gatti muoiono di stenti. La stanno sostenendo le componenti dell’associazione Animalia. «Paola sta male e tutto questo avviene nell’indifferenza delle istituzioni», denuncia Luciana Carta (53), presidente della onlus che sta soccorrendo la gattara.

Situazione estrema

La maxi colonia felina soggiorna tra l’ombra del cortile e l’interno della casa di via Ciusa, nel quartiere di Santa Lucia. Oltre la siepe che si arrampica sulle ringhiere del giardino al civico 7 i felini soffrono caldo e fame. La loro proprietaria è in precarie condizioni di salute e non è più in grado di accudirli. La passione per i gatti l’ha trascinata nelle aule di Tribunale dove è imputata in due processi paralleli. Il tanfo che si avverte in strada proviene proprio dall’interno del cortile e chi abita da queste parti non tollera più una situazione che alla Selenu, assistita dall’avvocato Daniele Murru, è sfuggita di mano. «La prossima udienza - riflette Luciana Carta - sarà a dicembre e per quella data il rischio è che il numero di gatti possa raddoppiare. Stiamo aiutando Paola ma qui dentro la situazione è drammatica».

Moria di gatti

Nei giorni scorsi Paola Selenu è stata soccorsa dal personale del 118. Sotto il sole cocente stava raccogliendo offerte e cibo nel piazzale dell’Eurospin dov’era arrivata con la sua Fiat Seicento bianca. «È stata tre giorni al letto ed è molto debole. La situazione - conclude la Carta - è precipitata e oltre alle sue condizioni siamo preoccupati anche per i gatti. Oltre dieci esemplari sono morti di fame, altri per mancanza di cure. Dove sono le istituzioni?».