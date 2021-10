«Lascerò Sardex per fare il sindaco  a tempo pieno» 

Inviata

Serramanna. «L’ultimo libro letto? Il manuale del sindaco, mi preparavo al mio nuovo lavoro». Gabriele Littera è sempre stato certo di vincere. «Se ho commesso un errore in campagna elettorale, forse è stato questo: ero troppo sicuro. Ma il risultato dice che avevo ragione io».

Imprenditore, 36 anni, fondatore di Sardex, sposato con Federica, babbo di due bimbe, innamorato di Sergio Atzeni («Ho letto almeno sette volte Passavamo sulla terra leggeri»), appassionato di cantautorato italiano e, ancora di più, di musica reggae: «D’altronde il frontman dei Train to roots, Simone Pireddu, è di Serramanna». Forte di 2.502 preferenze (Gigi Piano segretario provinciale Pd a capo di una civica si è fermato a 1.757 e il terzo candidato Carlo Pahler non è andato oltre le 478), Littera nel primo giorno da sindaco ha centinaia di messaggi ai quali rispondere sul telefonino e chi lo incontra per strada o davanti a un caffè accompagna gli auguri a un ringraziamento e, talvolta, a un piccolo inchino: «L'affetto del paese ci ha travolto. L’avevo detto che c’era voglia di cambiamento».

Perché l’hanno scelta?