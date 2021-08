L’ascensore? Fermo da 12 anni 

Esiste un varco in via Marco Tangheroni, un accesso che consentirebbe di passare direttamente dalle pendici del colle di Buon Cammino, alle storiche vie del centro di Iglesias. Si tratta dell’ascensore della Torre Guelfa, nato per permette il passaggio fra l’interno della cinta muraria medievale e l’esterno ma sconosciuto ai più, sia perché non è mai entrato in funzione, sia perché dodici anni di malcurata gestione hanno permesso alle edere rampicanti di celarne l’esistenza. Oggi il Comune ha tutta l’intenzione di valorizzarlo e per il progetto sono stati stanziati dei fondi.

La struttura

L’impianto era stato fortemente voluto dall’allora primo cittadino Pierluigi Carta, che fece in tempo ad inaugurarlo prima di dover cedere il passo ad una nuova amministrazione. Correva l’anno 2009 e la struttura, presente lungo la cinta della Torre Guelfa, era parte integrante di un imponente intervento di riqualificazione del centro storico che lo stesso Carta aveva avviato. Viale Campidano divenne l’attuale via Tangheroni, fu demolita la costruzione della vecchia pretura che poggiava sulla cinta muraria medievale, furono espropriati alcuni terreni appartenenti a dei cittadini, ripristinate le scale che dalla “panoramica” conducono a via Eleonora, fornito ogni area soggetta al degrado di un punto di ristoro da poter dare in gestione ai privati allo scopo di poterne curare e preservare lo spazio. Punto di ristoro che interessò anche la zona della torre Guelfa, dotata di un chiosco e di un ascensore che aspirava a creare una continuità fra il “dentro” e il “fuori” delle mura.

Il progetto

Inaugurato nel 2009, l’impianto non è mai entrato in funzione e nessun’altra amministrazione comunale fino ad adesso ha voluto o potuto crearne una risorsa. «Abbiamo l’intenzione di valorizzare un servizio che renderà ancora più suggestivo il cammino fra le nostre bellezze storiche - rivela l’assessore al Patrimonio Giorgia Cherchi - ci sono i fondi e stiamo avviando le pratiche che possano consentire gli interventi tecnici per la funzionalità. Come operato per gli altri servizi simili, anche per questo siamo in contatto con una ditta che ha fornito un preventivo per la gestione dei prossimi due anni. Una gestione che comprende anche le manutenzioni. Il primo passo da compiere è quello di un sopralluogo con dei tecnici specializzati per appurare lo stato in cui versa l’ascensore, quindi tirare le somme per il costo complessivo dell’operazione e programmare i lavori di ripristino». Dopo dodici anni l’impianto sarà protagonista di una nuova inaugurazione: «Non posso dare delle date - continua Cherchi - proprio perché è fondamentale prima verificarne la condizione e le tempistiche necessarie all’attivazione. Posso però garantire che i soldi ci sono e c’è l’intenzione di valorizzarlo e renderlo funzionale come abbiamo già fatto per gli altri impianti al Castello Salvaterra e al Museo del Costume».

