L’Arzachena mette la freccia  

Muravera 1

Arzachena 3

Muravera (4-2-3-1) : Oliva, Garau (45’ st Piroddi), Vignati (32’ st Morgan), Moi, Cadau, Arvia, Nurchi, Mancosu (17’ pt Saba), Mereu (29’ st Cicatiello), Floris, Derbali. In panchina Floris, Loi, Origlio, Rossi, Minerba. Allenatore Loi.

Arzachena (4-3-3) : Ruzittu, Spanu (41’ st Piga), Bonacquisti, Bonu, Pinna, A. Loi (39’ st Pallecchi), Sosa, Sartor (39’ st Kacorri), Manca (31’ st Mannoni), Bellotti, Mancini. In panchina Castaldo, Porcu, Marinari, Rutigliano, Tacchini. Allenatore Nappi.

Arbitro : Bocchino di Roma 1.

Reti : 2’ pt e 27’ st Sartor, 40’ pt Nurchi, 33’ st Pinna.

Note : espulso Arvia al 36’ pt. Recupero 3’ pt-4’ st.

L’Arzachena batte e sorpassa in classifica il Muravera nel recupero della nona giornata della Serie D (girone G). Gli smeraldini ritrovano così il successo dopo un mese esatto. Per i padroni di casa, che recriminano per l’espulsione di Arvia al 35’ del primo tempo, si tratta della terza sconfitta di fila. Un momento difficile segnato anche dall’infortunio di Mancosu dopo 15’.

La sfida

Passano appena 2’ e gli ospiti sbloccano il risultato: l’ex Antonio Loi serve Manca che crossa al centro, Sartor di piatto insacca. All’8’ cross di Floris, Mereu devia di testa ma Ruzittu fa buona guardia. Al 17’ il Muravera perde Mancosu per uno stiramento. Il tecnico Loi lo sostituisce con Saba. I padroni di casa avanzano il baricentro alla ricerca del pari: al 28’ deviazione aerea di Moi, palla di poco alta sopra la traversa. Al 36’ il direttore di gara espelle Arvia dopo uno scontro con l’ex Nino Pinna. Nonostante l’uomo in meno, dopo 4’ il Muravera pareggia su azione d’angolo: calcia Floris, irrompe Vignati e Nurchi, appostato sulla linea di porta, spinge la palla nel sacco. Al 42’ Mereu serve l’accorrente Floris che calcia, Ruzittu si oppone. Nella ripresa, al 6’ i gialloblù vanno vicini al sorpasso: ancora su angolo di Floris, testa di Moi con palla che fa la barba al palo. Sul capovolgimento di fronte, Oliva salva prima su Pinna e poi su Manca. Al 24’ il portiere di casa respinge con i pugni una conclusione di Bonu. È il preludio al gol che arriva 3’ più tardi: Sartor recupera palla, entra in area e calcia sotto l’incrocio, Oliva è battuto. Al 33’ gli smeraldini chiudono il match: Antonio Loi riceve palla sulla fascia, si accentra e smarca Pinna che davanti a Oliva non sbaglia.

Il futuro

Domenica le due formazioni tornano in campo: il Muravera riceve il Monterotondo mentre l’Arzachena fa visita alla Vis Artena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata