L’Arzachena fa suo il derby 

Arzachena 1

Carbonia 0

Arzachena (4-4-2) : Castaldo (15’ st Ruzittu), Spano, Bonacquisti, Bonu, Pinna, Loi, Sosa, Sartor, Manca, Mannoni (15’ st Bellotti), Mancini (40’ st Rutigliano). In panchina Piga, Kacorri, Pallecchi, Porcu, Marinari, Bellotti, Tacchini. Allenatore Nappi.

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Ganzerli, Russu, Suhs, Serra (38’ st Porcheddu), Porru, Bellu, Murgia, Gjuci, Dore (25’ st Camarà), Curreli. In panchina Bigotti, Adamo, Della Casa, Murtas, Agostinelli, Basciu, Scanu. Allenatore Suazo.

Arbitro : Bouabid di Prato.

Reti : nella ripresa, 13’ Manca.

Note : ammoniti Bonacquisti, Castaldo, Russu, Gjuci, Suhs. Recupero 2’ pt-5’ st.

Gli smeraldini superano 1-0 i minerari nel derby del “Pirina”. Il risultato dice bene all’Arzachena di Nappi in virtù di una maggiore robustezza ed esperienza mostrata in occasione del gol del vantaggio, frutto anche di un’imprecisione del Carbonia. Primo tempo a reti inviolate benché il possesso palla si sia rivelato davvero preminente (ma senza nitide palle gol) a favore dei padroni di casa i quali, però, al 2’ hanno rischiato grosso per un rinvio maldestro di Castaldo. Poi in campo sempre e soltanto Arzachena, ma a vuoto sono andati i tentativi di Mannoni e Bonacquisti. Ci si attendeva nella ripresa un Arzachena in fotocopia, invece nei primi minuti i ruoli sono parsi quasi ribaltati: Carbonia più spavaldo (in offside il gol di Russu, poi occasione sprecata da Dore), ma al 13’ è arrivato il gol di Luca Manca.

Incertezza

Grazie a Loi, l’attaccante ha sfruttato un’incertezza del portiere Idrissi (una settimana fa era toccato ad Atzeni) e ha depositato in rete nel momento migliore dei biancoblù. Gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto ma al 30’ è stato Mancini ad andare vicino al raddoppio con una gran giocata dal limite. Minuti finali convulsi, Carbonia disperato ma nel 4’ di recupero, proprio davanti a Ruzittu, gli avanti dei minerari non hanno colto l’occasione e la gara poco dopo si è chiusa con la vittoria degli smeraldini più cinici. Il Carbonia, ancora ultimo in classifica, paga un’altra incertezza difensiva e la sterilità in zona gol.

