L’Arzachena adesso è salva 

Arzachena (4-3-3) : Ruzittu; A. Congiu, Ungaro, Marinari, Dore; Bachini, Bonacquisti, Olivera (35’ st Mannoni); Kassama (25’ st Bellotti), Kacorri (33’ st Defendi), Molino (41’ st K. Congiu). In panchina Al-Tumi, Pinna, Majid, Fusco, Pandolfi. Allenatore Cerbone.

Muravera (4-4-2) : Floris; Visconti, Vignati, Moi, Legal (33’ st Demartis); Cadau, Nuvoli, Geroni, Kalifa (15’ st Fangwa); Mereu, Minerba. In panchina Vandelli, Ahmed Kadi, Figos, Lampis, Masia, Virdis, Zedda. Allenatore Carta (Loi squalificato).

Arbitro : Petrov di Roma.

Note : nessun ammonito. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 50 circa.

Arzachena. La salvezza matematica arriva nel giorno del derby col Muravera: l’Arzachena saluta il “Pirina” e il suo pubblico, riammesso allo stadio dopo la lunga assenza per il Covid-19, con uno 0-0 che chiude il discorso con la conferma della categoria.

Un buon pari

L’infrasettimanale valido per la 33ª giornata di Serie D, penultimo appuntamento della stagione regolare, si è risolto ieri in un pareggio annunciato: per non correre rischi agli smeraldini calzava alla perfezione, e i sarrabesi al campionato non avevano nulla da chiedere, con i playoff praticamente andati. Resta in piedi il discorso del primato sardo, che i gialloblu si giocano col Lanusei, ma alla fine della fiera al “Pirina” hanno festeggiato tutti. Molti gli ex in campo e Molino titolare nell’Arzachena: gli smeraldini partono forte, prima del quarto d’ora proprio l’ex Olbia confeziona un bel pallone per Kassama, bravo Floris ad anticiparlo in uscita. Dall’altra parte, tocca invece a Mereu, lanciato a rete da Cadau, impegnare Ruzittu (21’). Ancora Arzachena e ancora Molino, recuperato dopo i problemi fisici che l’avevano costretto in panchina al turno precedente: dalla sua punizione ci prova Bachini, senza fortuna al 26’, dal calcio d’angolo che segue al 32’, battuto ancora da Molino, né Kacorri, né Ungaro riescono a correggere in rete.

La cronaca

Prima dell’intervallo, dallo scambio Molino-Dore, capitan Bonacquisti spara alle stelle, e si va al riposo sullo 0-0. La ripresa di apre sull’occasione fallita da Kacorri, che al 7’, a tu per tu con Floris, manca l’appuntamento col traversone di Kassama. Meglio Ungaro di testa, intorno alla mezz’ora, sul piazzato di Molino: ottimo in questo caso Floris a negargli la gioia del gol. I padroni di casa insistono, nonostante dagli altri campi arrivino risultati confortanti, ma la sfida vola via tra sostituzioni e crampi, col gran caldo protagonista del derby al pari delle contendenti. «Questa salvezza è fonte di soddisfazione: si poteva fare meglio ma abbiamo fatto tanto«, dice Raffaele Cerbone. «Giocare 10 partite in 30 giorni è qualcosa di mostruoso: abbiamo pagato dazio nelle ultime partite, ma ringrazio la società, che non ci ha mai fatto mancare nulla, e i miei giocatori, che sono stati eroici». Sull’altro fronte, Antonio Carta commenta: «Era giusto dare spazio ai ragazzi che avevano giocato di meno».

