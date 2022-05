L’artista tedesca che ha scelto di vivere a Villanova 

Due quadri sottobraccio, il desiderio di cambiare vita, un traghetto preso all’ultimo momento per la Sardegna e un’amore sconfinato per l’arte: è la storia di Alexandra Gajewski, 52 anni nata a Frankenthal, pittrice e scultrice nota come “Greta Art” con laboratorio in via San Giacomo, nel cuore di Villanova.

Un laboratorio dove crea, riflette, vive immersa in un quartiere che l’ha stregata sin dal primo istante in cui ci ha messo piede cinque anni fa. «Ho scelto di rimanere qui perché Villanova è un mondo a sé ricco di fascino», dice con voce profonda e sguardo penetrante. «Sembra di stare all’interno di una piccola città ricca di particolari, l’ispirazione che dona è immensa». Alexandra passeggia per via Sulis, osserva le boutique raffinate, sorride alle signore affacciate dai balconi mentre stendono, si sofferma sulla Chiesa di San Giacomo, scruta ogni elemento di via San Giovanni e via Piccioni, coglie i colori vivaci delle lunghe strade con a lato decine di piantine di timo, menta e aloe vera. Poi si rifugia nel suo studio, il suo luogo segreto dove entra in una dimensione dal significato profondo.

«Amo la Sardegna nella sua interezza», racconta, «ho vissuto a Barcellona, Roma, Firenze, Rimini ma solo quando sono venuta qui mi sono sentita davvero a casa. Per dieci anni sono stata a Carloforte, è uno dei luoghi che amo di più». Il mare torna spesso nelle sue conversazioni e quando ci riflette sopra i suoi occhi verdi ametista si fanno sognanti. «Non potrei mai andarmene via da qui, questa è una terra unica. Da Villanova posso spostarmi in poco tempo ovunque, prendo la mia bici o giro a piedi senza avere il bisogno di perdere tempo in macchina».

Alle pareti sono affisse varie sue opere, la cui peculiarità è la rivisitazione in chiave femminile di soggetti maschili e viceversa: un amore per i contrari ben riuscito e sobrio. «Ho realizzato un medusa maschile con i tentacoli in testa, un uomo tonno in terracotta, parti del corpo con sembianze di pesce, una donna crocifissa come critica al femminicidio, ma anche mamuthones femminili con i lineamenti più delicati. Non mancano volti celebri come Lyda Borelli, Salvador Dalì, Dante Alighieri sino a Michael Keaton e Jango Edwards». Sistema nel suo tavolo in legno gli acquerelli e l’olio di lino, spegne la lampada e conclude. «Ho vissuto mille vite, ogni artista ha le sue tragedie. Tutto sta nel cercare di capirle e trarne il meglio».