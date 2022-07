L’artista che vuole affittare orti e galline 

Il terreno è in lavorazione, dopo oltre un secolo di abbandono, e il progetto ha già un nome: “Ritorno al futuro”. Una scelta legata in parte allo stile di vita dell’uomo. «Immagino un futuro come un ritorno al passato», spiega, «ce lo ha insegnato la pandemia quanto sia importante avere un proprio orto per il fabbisogno alimentare della famiglia, e come sia bello stare insieme». Punti cardine di un sogno work in progress. «Tutto parte dall’idea dei giardini condivisi, ho chiesto un piccolo prestito per poter acquistare il terreno e ora sto iniziando a lavorarci per renderlo produttivo».

Ma appena ha visto quel terreno non ha avuto dubbi: «Qui voglio mette su una comunità di aspiranti agricoltori, con orti urbani e spazi condivisi. Puntando su alimentazione sana e valori di un tempo», racconta Gigi Pilia, 45 anni - originario di Settimo San Pietro e residente da anni a Monserrato - che proprio qualche settimana fa ha acquistato una distesa di terra incolta nel rione selargino di Is Corrias. Lì dove di recente è stata inaugurata la nuova strada verso il Policlinico universitario.

L’idea iniziale era realizzare una residenza artistica, fra ceramiche raku, opere in argilla e ferro come quelle che crea ogni giorno per lavoro.

Il progetto

Dieci orti

Il progetto che ha già avuto diverse adesioni dovrebbe partire a settembre. «Inizieremo con dieci orti urbani, dei piccoli lotti da 50 metri quadri, ciascuno di fatto basta a soddisfare il fabbisogno alimentare di almeno due famiglie», assicura. «Li darò in affitto a cifre simboliche, 70 centesimi al giorno per una spesa totale di 250 euro all’anno che garantirà verdura e frutta di stagione a chilometro zero: una soddisfazione personale, oltre che un risparmio in termini economici». Il ricavato dell’affitto in parte servirà per aiutare l’uomo nella restituzione del prestito chiesto per acquistare il terreno, il resto per autofinanziare il progetto. «Compreremo un piccolo trattore da mettere a disposizione di tutti, e magari un sistema di irrigazione condiviso».

La “comune”

Ma gli orti urbani - con tanto di esperto che consiglierà tipo di coltura e metodo di coltivazione - sono solo il primo tassello del progetto pensato dal 45enne. «L’idea è anche quella di avere un pollaio condiviso», dice, «ognuno potrà adottare una gallina, prendersene cura e avere le proprie uova, sempre nell’ottica di un’alimentazione sana. Non solo, è mia intenzione costruire un forno condiviso insieme alle persone che aderiranno al progetto, organizzare laboratori creativi. E soprattutto stare insieme, fare comunità: sarà infatti anche un pretesto per socializzare, perché ormai si sta troppo davanti a telefono, tablet e tivù. Il mio desiderio», aggiunge Gigi Pilia, «è creare un fulcro di iniziative condivise, e poter essere d’esempio per altri progetti simili: esistono tanti terreni incolti che possono essere presi in mano e resi produttivi. L’importante», sottolinea, «è non lucrarci troppo, ma dare spazio a iniziative alla portata di tutti».

