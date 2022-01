L’artigiano delle antiche leggende 

Le antiche leggende minerarie iglesienti, riscoperte e proposte tramite la realizzazione delle maschere scolpite nel legno. Alessandro Rosas Castangia, noto come Alex, è un creativo di 42 anni che grazie all’innata dote della lavorazione del legno e la passione sulle antiche storie minerarie del territorio, gira la Sardegna in occasione delle Cortes, proponendo i suoi lavori ispirati alle fatiche dei minatori e alle leggende della sua città, Iglesias.

L’arte

Le sue realizzazioni sono talmente apprezzate che una di queste, “is cogas sdentaras” (le streghe sdentate) si stanno pian piano ritagliando un importante spazio nel mondo delle maschere riguardanti la tradizione sarda. «Per i miei lavori m’ispiro al materiale e alle testimonianze che sono riuscito a reperire parlando con i vecchi minatori - rivela Alex - fra le tante storie c’è quella della strega sdentata, in verità la più apprezzata, dai locali e dai turisti». “Is coghas sdentaras” altro non sarebbe che la variante dei minatori iglesienti sulla legenda della fatina dei denti. La storia narra di un’anziana signora che girovagava fra le case dei minatori alla ricerca dei dentini persi dai bimbi e lasciati sull’uscio dove venivano da lei raccolti e rimpiazzati con delle polveri di farina e castagna.

Il nonno

La passione gli è stata tramandata dal nonno Cesare, minatore per 40 anni e solito intagliare il legno per una pratica in passato molto diffusa: Iglesias non ha una sua tipica maschera carnevalesca, come per esempio possono averla diverse realtà del nuorese - spiega Alex - per questo motivo i minatori le realizzavano intagliandole nel legno, l’intento era di scacciare gli spiriti dalla miniera». Le cosiddette “mascheras brutas” hanno ispirato l’artista iglesiente che ora, ritrae i volti dei minatori con delle espressioni facciali rappresentanti il coraggio, l’orgoglio e la forza che mostravano per cercare di dominare i pericoli delle viscere della terra. «Ho iniziato ad avere a che fare con il legno fin dalla prima infanzia - confessa - stavo seduto vicino a mio nonno che lo intagliava e nel contempo mi raccontava delle storie ispirate alle leggende minerarie, alle antiche favole della buonanotte della nostra città». Tradizioni tramandate oralmente che l’iglesiente ha riscoperto e riproposto tramite la creazione di maschere, marionette e burattini. Il suo laboratorio casalingo è una vera miniera di tesori intagliati nel legno di abete e di noce e ulivo rigorosamente iglesienti. «Si tratta di un legno particolare la cui lavorazione richiede molto più tempo - svela - per poter realizzare una maschera dalle grandi dimensioni, mi occorrono tre giorni per il solo intaglio e dai tre ai quattro mesi per la stagionatura e la verniciatura». Un talento e una passione sfociate fin dalla giovane età e tramutate in una vera e propria mansione quando al rientro dal servizio militare, Alex non è riuscito a trovare un impiego stabile: «Ho unito l’utile al dilettevole - dichiara - mutando il mio grande amore per il legno e la tradizione mineraria, in un lavoro».