«L’arte mi ha salvato dalla bulimia» 

Come ogni creatura della notte che si rispetti, entra in azione quando fuori è buio e tutti dormono: allora Giulia Spano, 29anni, ritrattista e disegnatrice che si ispira alla letteratura gotica, dimostra tutte le sue capacità. Utilizza i colori ad olio, la china, gli acquerelli, la grafite ma padroneggia anche l’arte digitale: Giulia è un’artista eclettica, che compone poesie, testi musicali e canta, spaziando tra i soul, blues, jazz e hard rock.

La storia

E così, l’arte – sotto ogni sua forma – è diventata per la ventinovenne di Sarroch una medicina capace di curare i mali dell’anima. «Ho frequentato il liceo artistico per due anni, poi non sono più andata a scuola e ho passato l’adolescenza chiusa in casa, a combattere i miei demoni e i disturbi alimentari: sono arrivata a pesare 90 chili, la musica e l’arte mi hanno salvata e mi hann oaiutato a riprendere in mano la mia vita. Tra i banchi di scuola ho appreso le basi di quello che è diventato il mio principale soggetto, il ritratto. Oggi realizzo opere su commissione: ho iniziato per caso quasi dieci anni fa, ai mercatini di Natale di Sarroch capii che le mie opere avevano un valore e da allora non ho mai smesso di disegnare».

La specializzazione

Non basta la tecnica, ogni artista deve avere una immaginazione in grado di portarlo a vedere quello che gli altri non vedono: e così Giulia, immagina i passanti, o le persone sedute al tavolo di un bar che sorseggiano un caffè, vestite come abiti di altre epoche, e li ritrae. «Ne ho realizzati tanti così, il soggetto può indossare vesti medievali, come per esempio nel ritratto di mia figlia, oppure sfoggiare un elegante vestito della Belle Époque con tanto di boa di piume – racconta Giulia Spano - , mi basta guardare le persone per poi immaginarle catapultate dal passato ai giorni nostri».

Il lavoro

Realizzare ritratti sta pian piano diventando un lavoro. Le sue illustrazioni sono finite anche su diversi libri, come “Dialogo con Dante” di Giovanni Dottoli – che celebra i 700 anni dalla morte del sommo poeta - la raccolta di poesie “Insonnia. Rehab” di Brice Grudina, e nelle “Alchimie poetiche” di Mario Selvaggio, che ha tradotto diversi autori francesi.

Il Covid, com’è accaduto a tutti gli artisti, ha per il momento bloccato i progetti di Giulia Spano. «Ero stata invitata all’Università Sorbona di Parigi per la presentazione del libro di poesie tradotte dal francese, e a Charleville, per la mostra nella casa natale del poeta Rimbaud, del quale ho realizzato dei ritratti: una grande opportunità che la pandemia mi ha per il momento precluso. Ma io non mi arrendo, continuo a disegnare, convinta che di arte si possa vivere».

