L’arte diventa attrazione turistica 

Un patrimonio artistico e architettonico di prim’ordine. Milis ha il palazzo Boyl con i suoi bei mosaici, il signorile stabilimento Pernis-Vacca, la pregevole chiesa romanica di San Paolo, che ogni anno richiama migliaia di turisti, addetti ai lavori affascinati da tanta bellezza che trasuda storia e cultura. Un altro diamante si incastona in questo affresco: l’atelier artistico internazionale Nocefresca nella Casa Bagnolo, che ospiterà fino a dicembre l’innovativa residenza d’arte stabile e attiva, in collaborazione con l’associazione Pepebianco, e altri partner culturali di Milis.

La novità

«Una casa aperta per i professionisti e creativi di tutto il mondo per soggiorni prolungati, per cogliere opportunità, luoghi da esplorare e persone da incontrare nell’isola finalizzati alla produzione artistica», precisa Francesca Sassu giovane manager culturale cagliaritana con esperienze internazionali, tra cui al Node Center di Berlino, curatrice del progetto e titolare della start up Nocefresca che gestisce progetti artistici.

Una bella opportunità da cogliere per i residenti e per l’intero Montiferru che possono cavalcare questa nuova vitalità culturale in chiave turistica, attraverso il confronto costante con una dimensione artistica internazionale, collaborazioni professionali con lavoratori locali, il tutto condito da mostre, incontri, workshop. Fino a dicembre, infatti, la corte Milese ospiterà almeno una quindicina di artisti tessili, designer, pittori, scrittori, musicisti, muralisti provenienti dall’America, Grecia, Singapore, Finlandia, Slovacchia che, ispirati dalla società globale e locale, produrranno opere attraverso le quali raffigurare la realtà nelle sue molteplici forme, scambiando idee e suggestioni con artisti, artigiani e comunità milese e sarda.

Il calendario

Ad aprile ha ospitato i primi artisti con la fotografa documentarista olandese Louise Honèe, l’artista visuale cileno Ramiro Peonveiga, e il designer di Samugheo Marco Loi. Artisti che in loco hanno elaborato e ideato le loro opere e visioni confrontandosi con la realtà locale: Honèe ha immortalato, con scatti in bianco e nero, i visi dei giovani del Montiferru tra speranze e dubbi sul mondo attuale e futuro; Peonveiga attraverso la pittura ha indagato e rielaborato le forme della tradizione tessile pre-ispanica scovando parallelismi con la tradizione tessile sarda. Loi invece ha sviscerato le problematiche socio-politiche della Sardegna, con la fotocamera, la grafica e la tessitura tradizionale.

Nocefresca è entrato di diritto nei network artistici internazionali che promuovono la mobilità degli artisti nel mondo, e persegue anche il turismo «offrendo ai turisti la possibilità di vivere esperienze a contatto con gli abitanti delle comunità rurali della Sardegna portatori di saperi e tradizioni e, al contempo, con gli artisti internazionali che vengono a risiedere in loco». Il progetto è sostenuto dall’Unione Europea.

