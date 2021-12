L’arte del Raku rivive tra i vicoli del rione multietnico 

Cura per i dettagli, raffinatezza e capacità di rinnovarsi costantemente: è ciò che contraddistingue lo storico “Laboratorio Raku”, tra i più antichi ed eleganti laboratori di ceramica cagliaritani nella Scalette di Santa Teresa civico 2, nel cuore della Marina.

Poco distante dall’Auditorium Comunale e con il porto in lontananza a fare da sfondo, il laboratorio nasce grazie alla passione di Maria Cristina Di Martino e Salvatore Farci, diventando nel corso degli anni punto di riferimento per tanti artisti. «Ci troviamo qui dal 1990, oltre trent’anni ormai», racconta Salvatore. «Dal 1984 al 1990 eravamo in via Arezzo. Ci siamo formati alla scuola di Montelupo e siamo stati i pionieri qui in Sardegna della tecnica Raku, tecnica di costruzione e cottura giapponese per la fabbricazione di ciotole in argilla per la cerimonia del tè».

Lavoro meticoloso

Il loro è un lavoro meticoloso, dove nulla può essere lasciato al caso: immancabili le spatole per modellatura, stecche, compasso, il tornio, filo taglia argilla, pennello graffito, smalti ed engobbi per colorare l’argilla una volta foggiata. «In questi anni abbiamo ideato tanti progetti», racconta. «Come ad esempio la “Festa della Ceramica”, di cui sono state fatte otto edizioni, la rassegna “Ospiti e Ospiti” con la partecipazione di artisti quali Antonello Ottonello, Rosanna Rossi, “Regalo Artigiano” e “Cuore di Marina” all’insegna di mostre e spettacoli itineranti». Le loro creazioni sono varie, ricche di particolari da cogliere. «Realizziamo vasi turchesi, piatti, piccoli tenores, ceramiche raffiguranti animali come un cane che abbaia rivolto ai panni stesi o una gallina che vede un canarino volare, non mancano i porta vasi umanizzati e bottiglie di whisky ispirate ai film western degli anni ‘80».

Le collaborazioni