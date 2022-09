L’arte antica del falegname dedicata alla miniera 

«Dai blocchi di legno fabbricavo i modelli che poi venivano riempiti di ghisa fusa per realizzare i pezzi metallici necessari». Un migliaio, almeno quelli nati dalle sue mani, un terzo circa di quel museo dell’ingegno custodito parzialmente nell’Archivio storico minerario di Igea, il resto nella sala che li raccoglieva dopo l’uso. «Il cirmolo era il legno di più facile lavorazione, insieme al cedro del Libano, il pino di Svezia, il faggio». L’abile utilizzo di scalpelli, pialletti e martelli non è tuttavia sufficiente. Occorre anche un progetto del pezzo. «Così diventai anche un bravo disegnatore tecnico-meccanico. Il modello nasceva su un blocco unico o in più parti - racconta Giorgio Mura - a seconda degli accordi presi con il fonditore, perché la lavorazione era complessa per via dei vuoti che si potevano creare o dalla necessità di inserire parti esterne». Quindi la verniciatura, con i colori scelti a seconda del metallo (ghisa, bronzo, acciaio) cui erano destinati». Persino il metro è frutto dell’ingegno: passando dallo stato liquido a solido il metallo perde volume, perciò il metro ha una scala di misurazione che tiene conto di questo “ritiro” per assicurare la precisione del modello e quindi del pezzo da riprodurre. Tutto annotato con pignoleria nei registri che lui stesso ha compilato e sempre custodito in un armadietto «fatto da me con avanzi degli stessi legnami».

«Dei modelli conoscevo solo il nome, ma non sapevo cosa fossero. Fui affidato a un tecnico che mi disse “questo è il tuo bancone, guardami e fai come me”». Giorgio Mura, nato nel ’35 aveva già quindici anni di apprendistato alle spalle. «Allora si faceva così. Conclusa la quinta elementare , ma anche durante la frequenza scolastica, si doveva imparare un mestiere».

Compito prezioso

Lo zio gli fu maestro. Fu, quello del 1959, il primo giorno di lavoro nella falegnameria della miniera di Monteponi. Padrone di una genialità tecnica e artistica unica, Giorgio Mura ha consentito così alle aziende minerarie di risparmiare molto denaro nell’acquisto di pezzi di ricambio per le macchine e gli utensili usati nel lavoro quotidiano. Soprattutto ha assicurato la continuità operativa, scongiurando che l’usura e la rottura improvvisa di un pezzo imponessero la fermata produttiva. Sino al 1986, quando è andato in pensione lasciandosi alle spalle il Pozzo Sella e tutti gli impianti alla periferia di Iglesias.

«Dai blocchi di legno fabbricavo i modelli che poi venivano riempiti di ghisa fusa per realizzare i pezzi metallici necessari». Un migliaio, almeno quelli nati dalle sue mani, un terzo circa di quel museo dell’ingegno custodito parzialmente nell’Archivio storico minerario di Igea, il resto nella sala che li raccoglieva dopo l’uso. «Il cirmolo era il legno di più facile lavorazione, insieme al cedro del Libano, il pino di Svezia, il faggio». L’abile utilizzo di scalpelli, pialletti e martelli non è tuttavia sufficiente. Occorre anche un progetto del pezzo. «Così diventai anche un bravo disegnatore tecnico-meccanico. Il modello nasceva su un blocco unico o in più parti - racconta Giorgio Mura - a seconda degli accordi presi con il fonditore, perché la lavorazione era complessa per via dei vuoti che si potevano creare o dalla necessità di inserire parti esterne». Quindi la verniciatura, con i colori scelti a seconda del metallo (ghisa, bronzo, acciaio) cui erano destinati». Persino il metro è frutto dell’ingegno: passando dallo stato liquido a solido il metallo perde volume, perciò il metro ha una scala di misurazione che tiene conto di questo “ritiro” per assicurare la precisione del modello e quindi del pezzo da riprodurre. Tutto annotato con pignoleria nei registri che lui stesso ha compilato e sempre custodito in un armadietto «fatto da me con avanzi degli stessi legnami».

La fatica

È stata dura. In galleria, in fonderia, in falegnameria, ovunque si spenda la vita in miniera non ha versioni gradevoli. In quella falegnameria hanno lavorato in tre sino al 1970, poi lui da solo sino al 1986. «Ma per quanto riguarda il mio lavoro, mi sono fatto sentire - racconta Giorgio Mura con il sorriso e gli occhi che s’illuminano - “devo essere pagato come un bravo tornitore”, ho preteso». La spuntò, strappando anche il “premio di produzione” che l’azienda determinava calcolando la quantità di ghisa fusa e dividendo l’equivalente quota in lire tra i lavoratori. «Nell’insieme devo dire di essere stato trattato sempre bene». L’abilità tecnica è anche un modello di vita che ha marcato un’epoca. Giorgio Mura indica con orgoglio porte e finestre della sua casa: «le ho costruite io». Pure qualche mobile, come hanno fatto tanti lavoratori. Tra miniera e lavoro un vincolo che non si spezza. Nella soddisfazione di Giorgio Mura c’è la certezza di quella testimonianza custodita nell’Archivio di Igea e che tutti dovrebbero conoscere, per avere coscienza del passato e affrontare il presente e il futuro, perché, come ci ha insegnato Primo Levi, la cura dei mali del mondo è il ricordo.

