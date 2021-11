L’arrivederci a un’estate da record 

Era la festa per non soccombere alla fine dell’estate e per prolungare il divertimento dei vacanzieri delle stagioni d'oro di Porto Rotondo quando i pionieri del borgo e i loro ospiti si trattenevano per seguire i lavori di costruzione di ville, case e banchine. Diventata tradizione benaugurante da quarant'anni, la Festa del Calamaro, dopo l’unica interruzione (causa pandemia) della scorsa edizione, è andata in scena anche quest'anno. Seppure in versione ridotta, sotto la pioggia (e sotto tono) ha resistito al tempo, arricchita di nuove iniziative. Bandita la consueta frittura in piazza San Marco per evitare assembramenti, la Festa del Calamaro 2021 «è stata organizzata comunque per mantenere la tradizione, con l'auspicio che il prossimo anno possa svolgersi meglio di prima», ha dichiarato il neo eletto presidente del Centro Commerciale Naturale Porto Rotondo, Luca Bonifaci, che ha colto l'occasione per fare il punto sulla stagione che verrà. «Il primo obiettivo - ha detto - è riprendere con gli eventi senza restrizioni e proporne di nuovi in bassa stagione per agevolare le attività commerciali del borgo, che quest'anno, ha contato numeri di presenze da record».

Vino e impegno sociale

La manifestazione gastronomica e goliardica ha lasciato il posto a una degustazione tecnica guidata dalla AIS Gallura intorno al Vermentino docg e a due raccolte a scopo benefico e all'insegna della sostenibilità. Con l'autoemoteca in piazza Krizia, Avis Olbia ha coordinato una mattinata dedicata alla donazione, raccogliendo, in due ore, più di venti sacche di sangue mentre Plasticfree Onlus, con l'aiuto di quaranta volontari, ha battuto il litorale del comprensorio in cerca di plastiche e rifiuti.

Il fondatore

Due iniziative salutate con entusiasmo da uno dei protagonisti della nascita di Porto Rotondo, il Conte Luigi Donà dalle Rose, irriducibile partecipante alla Festa, di cui ha regalato ricordi e aneddoti. "La Festa del Calamaro era una giornata di musica, di corse sul molo in costruzione, che vedevano impegnate le donne in una sfida di velocità, preceduta da una regata (dei legionari, ndr) nella quale gli equipaggi si sfidavano mettendo in palio i premi più disparati, dalle bottiglie di vino alle forme di formaggio". Sebbene, dice, «sia stato cacciato da Porto Rotondo alla stregua di Karim Aga Khan da Porto Cervo», Luigi Donà dalle Rose continuerà «a difendere il borgo dalle cubature selvagge e a salvare le sue opere d'arte fatte dai più grandi artisti del mondo».