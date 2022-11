L’arpista lombardo ambasciatore della città 

Il punto più alto di viale Europa, accanto alla statua di San Francesco che tende la mano verso il sole e sembra benedire Cagliari, è uno dei suoi luoghi preferiti. Quasi il posto del cuore per l’arpista Raoul Moretti, che lo sceglie spesso per le passeggiate ma anche come prima tappa per guidare amici e colleghi musicisti ai quali fa da Virgilio nella città diventata stabilmente “sua” dal 2013.

Emigrato al contrario

«Da qui si ha una visione che toglie il fiato. Devo confessare di non averlo scoperto subito, ma appena l’ho visto ne sono rimasto incantato perché da qualunque punto osservi, hai di fronte uno spettacolo straordinario: i quartieri e il porto da una parte, gli specchi d’acqua con il rosa dei fenicotteri del Molentargius e, più in là, il Poetto e la Sella del Diavolo, dall’altra». Quarantasette anni, nato a Como («dove ho mio padre, la mia camera e un’arpa») cresciuto tra la Lombardia e la Svizzera (in cui ha radici per parte della nonna paterna e da cui ha ottenuto recentemente la seconda nazionalità trasferita alle 2 figlie nate a Cagliari), dichiara il suo amore per la città che ha conosciuto nel 2000, durante una vacanza, e in cui ha scelto di vivere e lavorare. Senza mai pentirsi. Una storia di “emigrazione al contrario”, la sua: dal Nord verso il Sud.

Amore a prima vista

«Quando ho conosciuto Cagliari da turista sono rimasto colpito innanzitutto dall’ambiente e dal clima: era Pasqua e avevo fatto il bagno al mare, incredibile per uno del Nord. Ricordo che mi sorprese anche lo stile di vita: più lento rispetto a quello della mia terra di origine, questo mi era piaciuto ma l’idea di venirci a vivere in quel momento non mi aveva sfiorato». Qualche anno più tardi le circostanze della vita - motivi affettivi e professionali - lo hanno portato a una frequentazione più assidua degli ambienti cagliaritani e sardi in generale. «Per qualche anno ho fatto la spola tra Como e Cagliari, questo mi ha dato modo di cominciare ad apprezzare la socialità, la possibilità di stare più all’aria aperta, andare al mercato e camminare nei vicoli. Anche l’aspetto culturale mi ha colpito: c’è un sottobosco associativo ricco e intraprendente».