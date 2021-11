Largo, il cantiere delle polemiche 

Un cantiere nella strada più importante della città scatena le proteste di residenti, commercianti e automobilisti. Appena poco più di trecento metri di strada per rifare l’asfalto tra il Largo e Piazza Yenne che da due settimane complicano non poco la viabilità nel centro città. Auto in sosta in seconda fila, perché i parcheggi sono off limits per i lavori, strada strozzata e traffico intenso. «Il cantiere è aperto almeno da due settimane, in questi di giorni di pioggia senza gli operai al lavoro la situazione è meno complicata, ma appena ripartirà il cantiere sarà di nuovo il caos dei giorni scorsi», tuona Alberto Melis, dopo aver appena parcheggiato l’auto in divieto di sosta. I cantiere nel Largo, infatti, asse viario fondamentale, resterà, maltempo permettendo, ancora per qualche giorno. «Il Largo non si asfaltava da anni», spiega Alessio Mereu, assessore al Traffico. «I lavori, quindi, andavano fatti. E, in questo momento, non c’è nessun ritardo a parte quello accumulato a causa del maltempo», aggiunge.

I lavori

Da due settimane gli operai lavorano alla ripavimentazione di tutta la strada, asfalto sulla carreggiata, tracciamento dei parcheggi. Prima hanno sistemato il tratto tra il Largo e piazza Yenne, quindi da una settimana via ai lavori sulla carreggiata opposta, da piazza Yenne al Largo, con la fresatura del vecchio bitume. Poi è arrivata la pioggia e il cantiere si è bloccato. «Tenere aperto un cantiere così a lungo in una zona nevralgica della città per effettuare lavori che avrebbero potuto essere programmati in un periodo diverso da quello attuale, quando il rischio di pioggia è elevato, è assurdo», tuona Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in Consiglio. «Per quanto siano necessari questi lavori, il cantiere, se continua a rimanere aperto e non si chiudono i lavori rischia di creare un danno per i commercianti che si affacciano sul Largo», rincara Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti.

Il problema

Su un aspetto tutti sono (quasi) d’accordo: i lavori nel Largo andavano fatti. «Assolutamente si», sottolinea ancora Medda, «però i lavori andavano chiusi in tempi molto più brevi. Il problema è capire se, come chiediamo sempre in questi casi, si potessero fare la notte, quando le attività commerciali sono chiuse, o anche in un periodo diverso, quando il rischio del maltempo è meno forte». «No, non è possibile», risponde l’assessore Mereu. «Il macchinario utilizzato per la fresatura crea rumore e la notte, se il cantiere si trova in una zona dove sono presenti abitazioni, come quello del Largo, non si può utilizzare», salvo un’autorizzazione specifica dell’Arpas. «Quando è stato possibile effettuare i lavori la notte l’abbiamo fatto», conclude Mereu, «per esempio in viale Marconi nel secondo tratto, quello libero dalle abitazioni».